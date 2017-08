Toitumishäired nõuavad kiiret sekkumist ja abi

Toitumishäired on aina nooremate inimeste karm taak, mille all paljud kannatavad. Buliimia, anoreksia, ortoreksia ja söömissööstud – need mured on tuttavad kümnetele tuhandetele eestlastele. Olgu mehed või naised, noored või vanad – keegi pole nende eest kaitstud.

Tõsi, enamik toitumishäirete all kannatajatest on naisterahvad. Olles ise toitumishäire käes vaevelnud, tean, miks see nii on. Süüdi on kollane ja ka mitte nii kollane meedia, kes söödab oma lugejatele ette lugusid, mis ülistavad saledaid või piitspeenikesi kehasid ja kritiseerivad veidi kurvikamaid. “110 nippi kaalust allavõtmiseks”, Veedieet – kuidas toimib?”. Inimkehast on saanud vaatlusobjekt, mida hinnatakse ja vastavalt sellele ka lahterdatakse. Kui pole piisavalt kaunis, seksikas ja sale, võidakse sind eemale tõugata.

Nälgides “seksikaks”



Mainitud artikleid loevad üha nooremad lapsed ja seetõttu olen kuulnud 13-aastastest, kes oma kehaga rahul pole ja soovivad nälgimise abiga “seksikamad” välja näha…

