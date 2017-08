Alanud nädalal püsib soe ilm

Ilmateenistuse andmeil püsib alanud nädalal soe ilm, kuid kohati võib esineda ka vihmahooge.



Teisipäeval jätkub kõrgrõhkkonna tugevnemine. Öö on selge, päev üksikute pilverünkadega, aga sajuta. Läänekaare tuul vaibub. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal alla 10 kraadi, rannikul jääb 15 kraadi piiresse. Päeval tõuseb õhusoe veidi üle 20 kraadi, rannikul jääb paar kraadi madalamaks.

Kolmapäev püsib kõrgrõhkkonna servas sajuta õhtuni, siis suureneb Saare- ja Hiiumaal vihma võimalus. Öö on rahulik, päeval tugevneb kagutuul. Sooja on öösel sisemaal 8–13, saartel kuni 17 kraadi. Päeval tuleb sooja 21–24, meretuulega rannikul kuni 20 kraadi.

Neljapäeval liigub piki Skandinaaviat põhjakirde suunas madalrõhulohk ja selle servast jõuab Eestisse hoogsajupilvi. Kagutuul on öösel veel tugev, päeval pöördub edelasse ja läände ning nõrgeneb. Lõunakaarest lisandub soojemat õhku. Sooja on öösel 13–18, päeval 20–25 kraadi. Õhtul tugevneb kõrgrõhuvööndi mõju ja taevas muutub selgemaks.

Reede öö on kõrgrõhuvööndi mõjul sajuta ja rahulik. Sooja on 11–16 kraadi, rannikul paar kraadi enam. Päeval taganeb kõrgrõhuvöönd Venemaale ning mere poolt läheneb madalrõhulohk ja vihmahoogude võimalus suureneb – päeval vaid üksikutes kohtades, õhtul võib vihm laialdasemaks muutuda. Kagutuul tugevneb. Sooja tuleb 23–27, rannikul kuni 20 kraadi.

Nädalavahetuse kohta on prognoosmudelite prognoosarvutused väga vasturääkivad.

Kui idapoolne kõrgrõhkkond jõulisemaks kujuneb, siis lisandub lõunavoolus sooja ning Eesti ilm on palav. Päevasoe kerkib üle 25, mõnel pool 30 kraadi ligi. Eesti kesk- ja idaosas on siis ilm laialdaselt päikeseline.

Lääne-Eestisse võib aga Läänemere poolt survet avaldav madalrõhulohk aeg-ajalt sajupilvi tuua, on äikeseoht. Kui aga Skandinaaviasse jõudev madalrõhkkond aktiivsemana Läänemere äärde jõuab ja parasvöötmelise mõõdukuse Eesti kohale lükkab, siis on ka sisemaal vihmahooge oodata ja temperatuur on märksa madalam. Alljärgnev prognoos kirjeldab viimast versiooni.

Kui laupäeval laieneb madalrõhkkonna serv üle Läänemere, siis jõuavad juba öösel Liivi lahe ümbrusse vihmapilved ja laienevad päeval üle Eesti. Tuul on tugev – puhub öösel kagust, päeval pöördub edelasse. Sooja on öösel 14–19, päeval 19–24, Ida-Eestis võib veel tõusta üle 25 kraadi.

Pühapäeval jõuab kohale uus madalrõhulohk ühes vihmahoogudega ja puhub võrdlemisi tugev edelatuul. Sooja on öösel 11–16, päeval 18–21 kraadi.

Esmaspäeval lisandub madalrõhkkonna serva mööda edelavoolus niiskust ja hoovihma võimalus on jätkuvalt suur. Puhub tugev edela- ja lõunatuul. Sooja on öösel sisemaal 10–15, päeval 17–20 kraadi.