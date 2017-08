Elvas toimunud Eesti hiphopifestivalil õnnestus Õhtulehel intervjueerida äsja vanglast vabanenud Beebilõusta, Saaremaa juurtega räpparit, kel kodanikunimeks Andrus Elbing.



Ajakirjanik uuris Beebilõustalt, kas ta kahetseb juhtunut, mis ta viimati trellide taha viis, ja kas ta on poemüüja ees vabandanud. Räppar tõdes, et vabandanud ta pole, kuid kahetseb, et müüja šoki sai.

Veel märkis Beebilõust, et kogu see lugu sai nii palju kajastust ainult seetõttu, et ta on tuntud: “See on lihtsalt üks paljudest juhtumitest, aga kuna seda tegi tuntud inimene, siis sai see nii jõhkrat avalikku tähelepanu. Üle päeva röövitakse keldripoode… Okei, liialdasin. Kord nädalas. Kas keegi räägib sellest midagi? Kas keegi intervjueerib seda vanglast vabanenud röövlit? Ei.”

Ajakirjanik suunas jutu ka sellele, et ühes saates võrreldi Beebilõusta sarimõrvar Ustimenkoga ja nimetati haigeks inimeseks. Beebilõustal jagus seepeale teravmeelsele artistile omast irooniat: “Mingil määral olen kindlasti haige. Praegu on jalg natukene haige.” Jätkas ta aga tõdemusega, et Ustimenkot on ehk tõepoolest võimalik ravida, aga teda mitte: “Mu diagnoos on poeet.”

End poeediks diagnoosinud artist hakkab plaati tegema, mille põhiteema on maskide maailm ehk mängumaailm, milles inimesed tema hinnangul praegu viibivad.

Vangi viis Beebilõusta katse röövida Põhja-Tallinnas üht keldripoodi. Mees kandis maski ja käes oli tal matšeete. Müüja vajutas aga paanikanuppu ja politsei sai röövli kätte.

Harju maakohus mõistis talle kolmeaastase vanglakaristuse, millest ta pidi trellide taga veetma kuus kuud.