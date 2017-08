JUHTKIRI: Tormakad merepäevad

Just siis, kui Kuressaare merepäevad olid täies hoos, tabas Saaremaad selle suve seni vägevaim torm. Loodusjõud katkestasid hetkeks festivali üpris vägivaldsel moel, kuid lõpuks kõik siiski laabus ja jätkus seejärel plaanipäraselt. Suuremat viga keegi õnneks ei saanud.

Merepäevade jaoks osutus torm aga järgmisi aastaid silmas pidades üpris tõhusaks turunduslikuks abimeheks. Inimesed üle Eesti said uudisteportaalidest näha videoid, kuidas siin telgid õhku kippusid lendama, ja detailseid fotogaleriisid toimuvast.

Tõsi, korraks edastati ka valeinfot selle kohta, et kontserdid jäävad ära, aga see küsimus lahendati kiiresti. Nii levis info Kuressaares toimuva vägeva festivali kohta üle riigi.

Festival ise kujunes oodatult rahvarohkeks. Igal uuendusel ja ettevõtmisel on muidugi alati ka kritiseerijaid, kuid loodetavasti see korraldajate indu ei vähenda ja tuleval aastal tullakse välja vähemalt sama mitmekülgse ja hoogsa kavaga.