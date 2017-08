Mihkel Räim võttis Denveris karjääri tähtsaima võidu

Israel Cycling Academy värvides sõitev jalgrattur Mihkel Räim (fotol) võitis velotuuril Colorado Classic Denveris sõidetud 120 kilomeetri pikkuse viimase grupifinišiga lõppenud etapi, edestades ameeriklast Travis McCabe’i ja mehhiklast Jose Rodriguezit. Kokkuvõttes sai Räim 53. koha.



Räime sõnul on see tema karjääri tähtsaim võit. “Ma olen Euroopas proovinud mitmeid kordi ja ka siin Ameerika Ühendriikides olin ma mitu korda võidule lähedal,” tunnistas rattur portaalile Cyclingnews. “Ma olen väga õnnelik, et see on nüüd lõpuks käes.

Kindlasti on see minu karjääri suurim võit ja meie meeskonnale samuti. Me oleme väga õnnelikud. See aitab meil leida rohkem sponsoreid ja inimesi, kes teavad meie tiimi. Me ei ole lihtsalt ainult üks jalgrattameeskond, vaid palju enamat. See on küll Iisraeli tiim, kuid meil on väga palju erinevate rahvuste esindajaid ja me oleme nagu suur perekond. Ei ole üldse oluline, kust sa pärit oled.”

Velotuuri avaetapil Colorado Springsi tänavatel sõidetud 150 km pikkusel etapil sai Mihkel Räim grupifinišis kuuenda koha.

Ringidel sõidetud etapil tuli ratturitel võtta ka kaks väikest, kuid teravat tõusunukki. Mihkel Räime meeskonna plaan oli aidata saarlane võidukalt finišisse.

“Üritasin sõidu vältel nii palju jalga säästa, kui võimalik,” rääkis Räim. “Alustasin tõusu eest ja lasin end pundist läbi vajuda. Noortele talentidele võin öelda, et see säästab päris korralikult jalga.”

Mihkel Räime sõnul olid nad finišiks heal positsioonil, tema meeskonnakaaslane tegi lahtivedamisel väga korraliku vahetuse, kuid tema töö hakkas liiga vara. Nii pidi saarlane ise finišit alustama ja veidi liiga kaugelt.

“Kiirust oli, jalga ka, kuid need mehed, kes tagant tulid, neil oli kõva eelis. Kuues koht, ei midagi erilist ja sellised resultaadid siin mind enam ei rahulda. Numbrite poolest tegin viimase kahe aasta parima spurdi võistlustel,” tõdes ta.

Teisel etapil sai Mihkel Räim 69. koha, kaotades võitjale 16.46. Kolmandal etapil sai Mihkel Räim 41. koha, kaotades võitjale 13.01.