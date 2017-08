Noortele mitmevõistluses täiskomplekt medaleid

Tartus Tamme staadionil toimunud Eesti meistrivõistlustel mitmevõistluses võitis U20 vanuseklassis kuldmedali Johannes Treiel, pronksi sai Hendrik Lillemets. TU18 vanuseklassis võitis Marilis Remmel hõbemedali.

Johannes Treiel tunnistas, et on kokkuvõttes rahul, sest läks võistlust eeskätt nautima ja seda ta ka tegi. “Tehniliselt ei saagi öelda, et oleksin mitmevõistluseks valmistunud. Pean nüüd juba oma alaks tõkkejooksu ja muud peale jooksude tegingi ma viimati maikuus,” lausus ta.

Johannes Treiel kogus 7242 punkti. Üksikaladel sai ta kirja 11,26; 7.10; 12.34; 1.90; 49,73; 14,11; 33.22; 4.27; 56.45; 4.58,87. Isiklikud rekordid tulid kaugushüppes, 400 m jooksus, teivashüppes ja odaviskes.

“Kõige enam olen rahul 400 m jooksuga, kus jooksin esimest korda staadioniringi ajaga alla 50 sekundi ja sain ka meeste seas alavõidu,” märkis ta.

“On vähe asju, millega ma seekord rahul ei ole. Kogu ettevalmistus oli mitmevõistluse jaoks pea olematu ja selle kohta läks mul väga hästi. Ainuke ala, mille kallal natuke norida võiks, on kettaheide, aga mitmevõistluses on see normaalne, et kõik ei õnnestu täielikult.”

Hendrik Lillemets kogus 6171 punkti, saades üksikaladel kirja 12,11; 6.41; 13.01; 1.90; 54,39; 15,74; 36.88; 3.47; 49.28; 5.21,28. 400 m jooksus ja odaviskes sündisid ka uued isiklikud rekordid.

“Kõige rohkem jäin rahule odaviskega,” tõdes Hendrik Lillemets. “400 m oli ka hea, arvestades olusid, aga ülejäänud alad jäid pigem kesiseks. 100 m, kõrgus ja teivas valmistasid kõige suurema pettumuse.”

Marilis Remmel võitis TU18 vanuseklassis hõbemedali. Remmel kogus 5054 punkti ja tema üksikalade tulemused olid: 14,29; 1.57; 11.13; 26,92; 5.61; 47.09; 2.42,21.

Isiklikke rekordeid parandas ta tõkkejooksus, odaviskes ja kokkuvõttes ka punktisummas. Tõkkejooksu aeg 14,29 oli samuti Eesti tüdrukute A-vanuseklassi hooaja tippmark.

“Olen täitsa rahul, arvestades, et olen terve suvi ainult võistelnud ja mitmevõistluseks valmistuda polegi jõudnud..,” tunnistas Marilis Remmel. “Juurde annab panna igal alal – kõrgus ebaõnnestus mul täielikult, kauguse parim katse oli paku tagant, 800 m ei olnud samuti väga hea, kuid ma ei läinudki seda täiega panema, sest polnud vaja.”