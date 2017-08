PILTUUDIS: Päev täis jäätise- ja vahvlimöllu

Läinudlaupäevasel Orissaare hoovikohvikute päeval ootas rahvast kohvile, koogile ja igasugu muud isetehtud maitsvat kraami mekkima ühtekokku 13 ühepäevakohvikut.

Üks neist, Künka tänava Jäätise ja Vahvli Möll, oli koht, kus kohvikulistest teps mitte puudust ei tuntud. Mõnusat magusakohvikut pidasid Triin Alas ja Mari-Helen Saarna, kes andsid päeva jooksul sotsiaalvõrgustikus Facebook loodud kohvikuürituse lehel asjakohast infot, kas neil ikka maiuseid jagub või on kõik juba kohvikuliste kõhtu kadunud. See oli kohvikust kohvikusse liikujatele spikriks, kas oma samme mainitud jätsikohvikusse veel seada või mitte.

Pärastlõunasel ajal, kui kohvikute sulgemiseni oli veel tunde aega, kuulutas näiteks Mari-Helen nõndamoodi: “Milline kurioosum! Jäätised on väsinud ja läksid puhkama natukeseks ajaks, aga õhtul on nad tagasi! Vahepeal teeme värskeid vahvleid. Veel on keeksi, kooki ja muffinit ja poisid mängivad mõnusat biiti! Padjad on pehmed ja telk annab varju.”

Mõni tund hiljem teatas aga Triin, et kelmikad vahvlid ja külmad jäätised on magusasõprade rõõmuks tagasi. Triin rääkis eile Saarte Häälele, et nad tegid kokku umbes 60 liitrit jäätist ja müüsid sellest umbes 40 liitrit ära. „Aga jäime ise meeleoluga väga rahule,“ kinnitas Alas.

Kohviku populaarsusest andis märku seegi, et Facebooki ürituse lehel oli end asjast huvitatuna kirja pannud vähemalt 86 inimest ja 39 kinnitas, et nemad astuvad raudselt läbi. Muusikalist meelelahutust pakkus kõnealuses kohvikus Vinüülika trio.