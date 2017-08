Seeneline kohtus metsas karuga

Võhma mees Roland Jõgi kohtus pühapäeval Paatsa metsas karuga, kes on tema hinnangul 150 kuni 200 kilo kaaluv noor isend.

Roland oli koos abikaasa ja ämmaga Paatsa külas esivanemate elumaja varemete lähistel metsas seeneretkel. Mees oli teistest veidi kaugemal, kui kuulis mõnekümne meetri kauguselt mahalangenud puu juurest kahtlast raginat.

”Seeni korjates läksin sinnapoole. Mõtlesin, kas on seapesakond või mõni inimene,” jutustas ta eile Saarte Häälele. Kuna Roland kedagi ei näinud, võttis ta uue kursi ja asus raginast eemaldudes taas seeni korjama.”Sain vaid mõne seene korjata, kui nägingi samas tihnikus karu,” rääkis mees, kelle hinnangul võis ta metselajast olla sel hetkel umbes 50 meetri kaugusel. Loom teda ei märganud, kuid oli võtnud suuna sinnapoole, kuhu seenelised olid oma auto jätnud.

Roland Jõgi tunnistas, et ootamatu kohtumine ehmatas teda üsna ära (”Adrenaliini lõi ikka üles!”) ja esimene mõte oli hoiatada pereliikmeid.

”Ei jäänud muud üle, kui helistasin abikaasale ja ämmale, et karu on metsas, lähme kähku välja. Nemad olid ka raginat kuulnud, aga olid mõelnud, et mina teen nalja ja hirmutan neid. Esialgu nad ei uskunud mind, kui helistasin,” rääkis Roland.

Kas kohtumine karuga teda edaspidi metsas teistmoodi käituma paneb, ei osanud Roland öelda, kuid seenelkäimisest ta kindlasti loobuda ei kavatse. Mees pakkus, et ehk peaks vile kaasa võtma, sest usutavasti hoiaks loom valjudest helidest eemale.

”Suuruse järgi võib ta 150–200 kilone küll olla. Täissuuruses loom ta kindlasti veel pole. Üsna musta värvi kasukaga, aga ju ta on nii noor, et karv pole veel õiget värvi võtnud,” märkis Roland.

Roland Jõgi vanavanemad on Paatsast pärit, ise elab ta koos perega Võhmal. Tema kohtumine karuga leidis aset üsna vanaema kunagise kodu varemete juures.

”Kui auto juurde jõudsime, jõudis just koju sealsamas kõrval elav mees. Ütlesime talle, et karu on tema majast 100 meetri kaugusel ja ärgu ta koera igaks juhuks lahti lasku,” rääkis Roland.

Pilti ta karust teha ei üritanud. ”Ma olin rohkem mures sellepärast, et teised metsast ära saada,” selgitas ta.

Saarte Hääl kirjutas Saaremaa metsades end sisse seadnud mesikäpast esimest korda juuli lõpul, kui avalikkuse ette jõudis karust Mustjala vallas Tõrise kandis metsatööliste tehtud video.