Tormi-iil tuli 15 meetriga sekundis

Merepäevi tabanud tormi tuulekiirus ei olnud ülemäära suur, kuid telgid tõstis lendu just tuuleiili äkki kasvanud jõud.

Laupäeval kella 16 paiku said küllap kõik merepäevadel viibijad aru, et üsna pea tabab festivali Sõrve pool sünktumedaks tõmbunud taevast midagi üsna ebameeldivat. Vaid loetud hetkedega tuli uhket ja samas hirmutavat silmailu pakkunud pilve alt tuuleiil, mis lennutas telke ja lükkas pikali ka merelava juures olnud kõlari. Kaasnesid paduvihm ja äikesekõma.

Rahvas pani festivalilt kähku plehku ning müüjad klammerdusid enamasti mitmekesi oma telkide külge, et varanatukest loodusjõu eest kaitsta. Titerannas tegutsenud Laste Vabariigi teine etendus jäi pooleli ja kibekiiresti pakiti asjad.

Paarikümne minutiga oli raju läbi ja festival jätkus taas.

Ilmateenistuse andmeil tõusis tuulekiirus Roomassaares 17,6 meetrini sekundis. Ilmavaatluste osakonna juhataja Miina Krabbi juhtis tähelepanu, et tuule kiiruse tõus oli väga suur. Eelmine Roomassaare näit oli 2,4 meetrit sekundis.

Kõige hullem, mis merepäevadel juhtus, oli ka mitmes videos näha olnud suure telgi lend rahva sekka ja ka ühe kõlari kukkumine. Viimase tõttu tuli ühele kannatanule kutsuda kiirabi ning kohal käis ka politsei.

Kuressaare haigla ravijuhi Marje Nelise sõnul sai kannatanud naine löögi õlapiirkonda. “Haiglaravi ta ei vajanud,” märkis Nelis. Saarte Hääle toimetusse helistas eile ka tormi ajal laval esinenud Marek Sadam, kes otsis kannatanud proua kontakte. Sadam tahtis teada, kas kannatanuga on ikka kõik korras.

Laulja sõnul võis veel aru saada, et telk tuule alla võtab, aga kõlari kukkumine oli ka tema jaoks mõistetamatu. Tegu oli korraldajatepoolse tehnikaga.

Merepäevade peakorraldaja Tiiu Tammoja ütles lehele, et kannatanuga on suheldud ja naisel korraldajatele pretensioone ei ole. “Püüame talle paranemisprotsessis igati toeks olla,” kinnitas Tammoja.

Saarte Häälele on pealtnägijad rääkinud, et telke lendas mitmeid. Üks olla tulnud suisa jahisadama poolt üle abaja.

Kokkuvõttes torm merepäevade korraldajatele Tammoja sõnul suuremaid kahjusid siiski ei tekitanud. Vaatamata ilmaviperustele jäid korraldajad festivaliga rahule.

Tammoja sõnul sai avakontserdist osa 5000-6000 inimest. “Piletite müügi kohta saame rääkida siis, kui kõik andmed on koos. Küll võib öelda avakontserdi kohta, et see oli aegade suurima külastatavusega. “Üldhinnang merepäevadele on suurepärane, kõik laabus hästi,” märkis 21. merepäevade peakorraldaja Tiiu Tammoja.