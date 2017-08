Vald korrastab Kärlal aadresse

Ehkki Lääne-Saare vallavalitsus küsis kümnetelt Kärla elanikelt arvamust nende aadressi muutmise kohta, ei mõjuta inimeste seisukoht sisuliselt mitte midagi.



Ruumiandmete seadusele viidates märkis Lääne-Saare vallavalitsuse infotöötaja Merike Lipu, et asjasse puutuvailt küsitakse küll arvamust, kuid see ei ole siduv.

Aadresside muutmise põhjusena tõi vallavalitsus juulikuus saadetud kirjades välja, et kohalik omavalitsus peab tagama aadressi nõuetele vastavuse. Peaasjalikult puudutavad muudatused Lasteaia, Metsa ja Ohaka tänava piirkonda.

Ühtlasi ootas vald 15 päeva jooksul arvamusi ja ettepanekuid. “Arvamuse tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse maaomaniku nõusolek saaduks,” seisis kirjas.

Valla dokumendiregistri järgi laekus tagasiside vaid ühelt Metsa tänava elanikult, kes teatas, et ei ole nõus aadressi muutmisega.

Ta tõi välja, et valla viidatud seadusepunkti järgi peaks aadressidega Metsa tänaval praegugi kõik korras olema. Nimelt tõi vald välja, et ühel pool tänavat peaksid jooksma paaritud ja teisel paaris numbrid. “Hetkel on kõik seadusepärane ja teie algatus aadressi muutmiseks lihtsalt meelevaldne,” kirjutas Metsa tänava elanik vallavalitsusele. Saarte Häälega ei soovinud naine sel teemal täiendavalt vestelda.

Negatiivse näitena tõi ta välja, et ühe varasema aadressi muutmise tõttu ei leidnud kiirabi samas kandis õiget maja üles. Kirjeldatud intsident leidis tema sõnul aset 20. juuli ennelõunal. Samuti märkis ta, et kaks kuud tagasi muudeti Männiku tänav osaliselt Töökoja tänavaks, kuid tänavaviidad puuduvad siiani.

Merike Lipu ütles Saarte Häälele, et senised koha-aadressid pärinevad enamasti nõukogude perioodist ja seetõttu on need vaja kooskõlla viia ruumiandmete ja aadressiandmete seadusega. “Aadresse muudetakse selleks, et aadressiobjekt oleks paremini leitav,” lisas ta ja rõhutas, et nii päästeamet, politsei kui ka kiirabi kasutavad sündmuskohale jõudmiseks maa-ameti aadressiandmete süsteemis registreeritud andmeid.

“Kui ruumiandmete seadus ütleb, et kehtestatud koha-aadress ei ole vastavuses õigusaktides sätestatud nõuetega, peab koha-aadressi muutma,” kinnitas ta.

Täpset aega, millal aadresse muudetakse, ei ole paika pandud, kuid Lipu sõnul peaksid nii ehitisregistri, rahvastikuregistri kui ka aadressiandmete süsteemis olevad andmed olema korras rahvaloenduse ajaks.