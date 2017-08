Volleleegionärid ootavad Saaremaal edukat hooaega

Saaremaa Võrkpalliklubiga alanud hooajaks liitunud slovakid Matej Hukel, Tomaš Halanda ja Alexander Tusch ootavad meeskonnalt edukat mängu ja medalite võitmist.

Temporündajaks palgatud Matej Hukel liitus meeskonnaga, kuna talle on väljakutseks mängida uues liigas ja tutvuda uue riigiga. Saaremaa klubi juhtkond ja treener ootavad Slovakkia ja Austria meistriliigas mänginud ning oma riigi rahvuskoondisesse kuulunud 28-aastaselt ja 209 cm pikkuselt Matej Hukelilt eriti tõhusat abi blokis.

“Tahan olla meeskonnaga kõigis liigades parimal kohal,” tunnistas Hukel. “Tegelikult ei tea ma Eesti liigast midagi, kuid seda enam on mulle tuttav teie koondis, kes enamasti on Slovakkiat võitnud. Seepärast pean ma Saaremaaga liitumist enda jaoks heaks võimaluseks.”

Matej Hukel rääkis, et kui ta sai pakkumise Saaremaale tulla, siis esimese asjana uuris ta Google Maps´i ja oli õnnelik, et tegu on saarega. “Kuna mulle meeldib kalal käia, siis loodan, et aega jääb ka selleks,” lausus Hukel, lisades, et suurimaks väljakutseks peab ta siiski ilma, sest väljas on külm.

195 cm pikkune ja 25-aastane slovakist nurgaründaja Tomaš Halanda tunnistas, et tema suurimaks väljakutseks saab Eestis olema võita kõik, mis võimalik.

“Mulle meeldib väga võita ja annan endast selle saavutamiseks parima,” ütles lisaks kodusele liigale veel Saksamaa ja Tšehhi kõrgliigas mänginud ning Slovakkia koondisega EM finaalturniiriks valmistuv Halanda. “Kui sain teada Saaremaa meeskonna huvist minu palkamise vastu, ei olnud reaktsioon midagi erilist. Samas olen ma tõeliselt õnnelik selle võimaluse üle, sest soovin kogeda midagi uut, kohata pisut teise mentaliteediga huvitavaid inimesi, saada uusi sõpru ja proovida Eesti võrkpalli liigat. Kindlasti loodan, et üheskoos loome tugeva tiimi, kes on võimeline saavutama edu.”

Eesti võrkpall ei ole Tomaš Halandale sugugi tundmatu. “Tean, et teil on tugev rahvuskoondis paljude väga heade mängijatega, kes mängivad üle maailma,” märkis nurgaründaja. “Saaremaa klubist ei tea ma aga sugugi palju, ainult seda, et järgmiseks hooajaks komplekteeritakse täiesti uus tiim.”

Halanda sõnul teab ta, et Eesti on väike ja modernne maa heade inimestega ja ta loodab, et võrkpalli mängimise kõrvalt on piisavalt aega saada sellest maast ka midagi uut teada. “Ja ma olen väga põnevil ja rõõmus võimaluse üle proovida elu saarel. See on minu elus esimene kord ja saame näha,” rääkis slovakk.

Sidemängijaks palgatud austerlane Alexander Tusch usub, et ees ootab suurepärane hooaeg, kus võidetakse klubile kõik, mida soovitakse.

24-aastane Alexander Tusch on juba vägagi kogenud mängumees, sest ta on aastaid kuulunud Austria koondisesse ja mänginud Innsbrucki Hypo Tiroliga meistrite liigas väga tugevate meeskondade vastu.

Tema meeskonnakaaslased on olnud Oliver Venno, Renee Teppan ja Martti Juhkami ning Austria koondisega on ta mänginud Eesti vastu. “Ma tean, et Eesti võrkpallil on olemas oma uhkus ning mängijad on haritud ja heade oskustega,” rääkis Alexander Tusch. “Aga Saaremaa meeskonnast ei teadnud ma varem suurt midagi, sest see on esimene aasta. Kuid olin nii klubist, treenerist kui ka mängijatest kuulnud vaid head ja kõik on professionaalsel tasemel.”

Tuschi sõnul oli tema esimene reaktsioon Saaremaa klubilt tulnud pakkumisele, et see kõlab huvitavalt ja paistab väga hea võimalusena areneda. “Ma ootan paljude uute kogemustega hooaega nii endale kui ka meeskonnale,” tunnistas sidemängija. “Kuna tegu on uue meeskonnaga, saab algus kindlasti raske olema, kuid leian, et see on ka piisav väljakutse ja esimene aasta Balti liigas tuleb suurepärane.”

Kui varasemad eestlastest meeskonnakaaslased ja koondiste vahelised kohtumised välja jätta, ei teadnud Alexander Tusch Eestist ja Saaremaast esialgu suurt midagi, kuid ta tõdes, et meil on väga huvitav keel, mida on raske õppida. “Tüdrukud peaks olema ilusad,” lisas ta.

Tuschi hinnangul saab elu saarel lõbus olema, sest tema senises kodukohas Tiroolides on igal pool suured mäed. Aga elu mere läheduses on austerlasele põnev ja see talle meeldib.

“Ma vaatasin, et Saaremaal ei ela üldse palju inimesi, kuid ma usun, et koos meeskonnaga suudame tuua kõik saali meile kaasa elama, sest mulle meeldib mängida võrkpalli fännidele,” märkis ta.

Kõige suurem väljakutse on tema jaoks aga kaugus oma perest ja sõpradest, kuna see on talle esimene aasta võõrsil. “Ja elada saarel, kus pole palju inimesi, on algul kindlasti veidi kummaline,” tähendas Alexander Tusch.