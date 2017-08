Ära hülga suvekodusse võetud loomi!

Eesti loomakaitse selts alustab suvelõpukampaaniat, millega meenutab inimestele, et suvilasse toodud lemmikloomad tuleb ka koju tagasi viia.



“Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?” on kampaania, mis koputab inimeste südametunnistusele, sest ka loom on pereliige ning teda suve lõppedes maha jätta on julm ja seadusevastane, teatas Eesti loomakaitse seltsi pressiesindaja Liisa-Indra Pajuste.



Kampaania on ka ettevaatusabinõu näiteks kassikolooniate ohjeldamiseks. Koduta looma märkamisel tuleb temast kindlasti teada anda.

“Kõige tavalisemalt jäetakse suvilapiirkondadesse koeri ja kasse. Loom liigub suvel vabalt ringi ja kui ära minnes looma üles ei leita, jäetakse ta lihtsalt maha. Lemmikloomi hüljatakse ka uskudes, et igasugune loom saab looduses vabalt hakkama. Leidub ka selliseid vastutustundetuid inimesi, kes võtavad näiteks kassi- või koerapoja lastele ainult suviseks kaaslaseks,” selgitas olukorda Eesti loomakaitse seltsi hädajuhtumite juht Maaja Mäll pressiteate vahendusel.