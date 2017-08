GOSPA ja Johan Spa äri õitseb

Kuressaare üks suuremaid – GOSPA – ja väiksemaid spaahotelle – Johan Spa –said läinud majandusaastal pea võrdse tulemuse. Mõlemad on 130 000 euroga kasumis.



Kuressaare vanalinnas Kauba tänaval asuvas Johan Spas on nende kodulehe andmeil 49 tuba. Tänavu suvel lisandus spaahotelli kõrval asuvasse endise Kapteni kõrtsi hoonesse veel kaheksa sviiti.

Võrdluseks: Kuressaare spaade rajoonis jahisadama veeres asuvas GOSPA-s on samal ajal 92 tuba. Lisaks asuvad hotelli kõrval suurte terrasside ja merevaatega suvituskorterid.

Viimane aasta on olnud mõlemale hea. Kui majandusnäitajatest lähemalt kõnelda, siis Johan Spa ehk AS-i Johan GTJ mullune kasum oli värske majandusaasta aruande kohaselt 128 091 eurot ja müügitulu 770 800 eurot.

Mitu põhjust



Johan GTJ juhatuse liige Johan Lõuk sõnas, et läinud aasta tulemuste taga on mitu faktorit. Põhilisemad neist on, et hotelli vanem pool sai renoveeritud ja seeläbi õnnestus tõsta majutuse hinda. “Oleme tänu teenuse kvaliteedi tõstmisele juurde võitnud turuosa, parandanud mainet ning leidnud lojaalseid püsikliente ja koostööpartnereid ning oleme ka suurendanud kulutusi müügile ja marketingile,” kõneles Lõuk.

Ka sel aastal on oodata korralikku käibekasvu, kuna Johan Spa suurendas aasta esimeses pooles uute apartementide näol majutuskohtade arvu. “Võib öelda, et meie tulemuste kasv on olnud stabiilne, külastajate arv on viimase kolme aastaga kasvanud ligi 50%,” märkis ta. “Aastaringselt külastab meid põhiliselt ikkagi siseturist, kellele järgnevad eelkõige soomlased ja lätlased.”

OÜ GOSPA kasumirealt vaatab vastu 132 049 eurot, müügitulu ulatus neil aga üle 3,2 miljoni euro. Ettevõtte tegevusaruande kohaselt oli GOSPA läinud aasta tulemus ootuspärane ja müügitulu vastas prognoositule. Aruandes nenditakse küll, et teise poolaasta tulemus olnuks parem, kui saartevahelise ühenduse kvaliteet oleks vastanud eelmiste aastate tasemele.

Pealegi on Saaremaa majutusturg kaotanud turgu Pärnu majutusasutustele ja positsiooni taastamine võtab aega aastaid. Samas on ettevõte suutnud oma positsiooni säilitada, muret tekitab pigem Saaremaa kui sihtkoha kukkumine, toonitab GOSPA aruanne.

Ka GOSPA hotellijuht Piret Trei kinnitas, et majandustulemustega on põhjust igati rahul olla ja eks see ole igapäevase pingutuse tulemus. “See annab võimaluse toodet paremaks teha ja teenindusse rohkem panustada,” leidis ta.

See aasta on Trei sõnul alanud väikeses kasvutendentsis. “Ent hoolimata sellest, et meil hästi läheb, teeb nukraks olukord, kus praamiühendus ei ole ikka veel stabiilne ja Saaremaa kui sihtkoht kaotab turuosa,” tunnistas ta. “Stabiilsus on oluline ja kindel ühendus mandriga on see, mis inimestele loeb.”

Pidevas arengus



Hea tulemusega lõpetas 2016. majandusaasta ka Arensburg OÜ. 2016. aastal oli firma kasum 85 600 eurot, müügitulu aga 2 miljonit eurot.

Ettevõtte tegevjuht Terje Nepper tõdes, et läinud aasta oli Arensburg Grupi jaoks suurte investeeringute aasta. Ta märkis, et hotellile oli aasta suhteliselt hea, ehkki saarele saabunud turistide arvuga väga rahul olla ei saanud – segadused laevaliikluses jätsid temagi sõnul jälje.

Aasta kokkuvõttes saavutas firma siiski head tulemused. “Kasum jäi küll prognoositust väiksemaks aasta lõpus parvlaevade inventari tehtud uute investeeringute tõttu,” möönis ta. Samas saavutas ka Saaremaa Veski Nepperi sõnul häid tulemusi ja on oluliselt uuenenud. “Eriti hea meel on firma juhina, et firma areneb pidevalt ja uued väljakutsed on end õigustanud.”

Kaks firmat miinuses



OÜ Spa Tours, kel lisaks Kuressaare südalinnas asuva Grand Rose Spa opereerimisele on käitada ka Tallinn Viimsi SPA hotell ja Narva-Jõesuus Meresuu SPA hotell, müügitulu oli läinud aastal 10,8 miljonit eurot.

Kasumireal on näitajad aga veidi enam kui 645 000 euroga miinuses. Kahjumi tekkimise üheks oluliseks põhjuseks peab ettevõte Viimsi hotellikompleksi klientidele parema teenuse osutamiseks sisseostetud lisateenuste kulu kasvu ja kulutusi klienditsooni peale.

Miinusesse jäi läinud aastal ka AS Kuressaare Sanatoorium. Neilgi tuli aasta lõpetada veidi rohkem kui 600 000 euro suuruse miinusega. Kahjumi peamiseks põhjuseks peab ettevõte struktuurseid muudatusi ettevõttes. Müügitulu oli neil seejuures ligi 2,3 miljonit eurot.