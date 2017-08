H&M valis omale Saaremaal hoolega asukohta

Pikk ootamine on kohe läbi. Eeloleval laupäeval on saarlastel võimalik suuremale rõivaostutuurile suunduda. Auriga kaubanduskeskuses avab uksed H&M.

H&M-i Soome ja Baltikumi juhi Marika Pyykkö kinnitusel on H&M Group laienev ja majanduslikult tugev ettevõte. Ettevõtte eesmärk on jätkata kasvamist kontrollitud viisil, võttes arvesse nii kvaliteeti, jätkusuutlikkust kui ka kasumlikkust.

“Jätkame laienemist nii olemasolevatel turgudel kui ka uutesse riikidesse läbi uute kaubamärkide ja e-kaubanduse loodud võimaluste,” lausus Pyykkö. H&M-i moodi hinnatakse teadupoolest suhteliselt kõrgelt nii suurtes keskustes kui ka väikestes linnades üle maailma. “See on üks meie tugevusi, mis võimaldab meil laieneda igal turul,” kinnitas kaupluse esindaja.

Laienemisel on Pyykkö sõnul ülioluline hea asukoht ja tavaliselt nad pigem ootavad avamisega, kui valivad vale koha. “Kuressaares on meil hea meel avada kauplus Auriga keskuses ning tuua Saaremaa pealinna moodi ja kvaliteeti parima hinnaga ning seda jätkusuutlikul viisil,” nentis ta. “Viimane on meie jaoks väga oluline ning seetõttu pakume sarnaselt teiste H&M-i kauplustega ka Kuressaares võimalust tuua oma kasutatud riided meie rõivaste kogumiskastidesse.”

Pyykkö usub, et nii mõnigi saarlane on selle võimalusega kokku puutunud teistes Eesti kauplustes, sest algatus sai lansseeritud juba 2013. aastal.

Kuressaare kauplus asub Auriga keskuse teisel korrusel ja pinda on seal ligi 1400 m². Töötajaid on siinses kaupluses 16.

Pyykkö nentis, et kõik H&M-i kauplused on kutsuvad, inspireerivad ja täis üllatusi, ent iga kauplus on unikaalne. Iga riigi puhul arvestatakse kaubavaliku puhul rahvastikku, kliimat ja hooaegu. “Proovime ka Kuressaares olla inspireerivad ja pakkuda põnevat ostukogemust,” sõnas kaupluse Soome ja Baltikumi juht. Siin müügile tuleva seast leiab mitmekesise rõivavaliku naistele, meestele, noortele ja erinevas vanuses lastele. “Kindlasti üllatab külastajaid Kuressaare kaupluse puhul ka unikaalne klaasfassaad,” lisas Pyykkö.

Vihje sügiseks: naised laenavad meestelt



H&M-i sügiskollektsiooni märksõnad on Marika Pyykkö sõnul kombineerimine ning viks ja viisakas välimus. “Rätsepakunst saab kokku glamuuriga ning ka kõige naiselikumad naised laenavad midagi meestegarderoobi soosikutest,” kinnitas ta.

Inspiratsiooni on ammutatud nii 80-ndate glamuurist kui ka 90-ndate jõulisemast moest. Võtmeesemed on pikk kootud sviiter, kõrge värvliga püksid, pliiatsseelikud, glamuursed kleidid, õlakutega pitspluusid, sulejoped ning pikad bleiserid, mida saab ka kleidina kanda.

Sügiskollektsioon saabub kauplustesse septembri lõpupoole, mis tähendab, et poe avamisel saavad saarlased nautida suvelõpu rõiva- ja aksessuaarivalikut.