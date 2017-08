JUHTKIRI: Kõnniteel ikka sammutakse

Kõiksugu monumendid üldiselt pigem kaunistavad linna. Samamoodi võib aga öelda, et pigem asuvad need kusagil platsi peal või vähemalt ei asu need päris kõnniteel. Kuressaare puhul võiks näiteks tuua Eesti Vabadussõjas langenute mälestussamba, mis on küll kesklinnas, kuid liiklemist ei sega ta oma asukoha tõttu absoluutselt.

Skulptuur “Tõll jõuab alati õigeks ajaks” tuleks aga autori soovi kohaselt Ajamaja ette, otse kõnnitee peale. Seetõttu on täitsa mõistetav, miks linnaametnikud selle peale kulmu kortsutavad ja kohe mitte nõusse ei taha jääda. Mis sellest loost edasi saab, selgub ilmselt juba lähiajal.

Kes aga Tõllu näha tahab, võib sammud seada Meri spaa ette, kus Tõll koos kaasa Piretiga uhkelt merest välja sammub. Seal on hea mõtiskleda selle üle, kas Tõll ise nii edev mees oli, et endast ühte linna mitut kuju oleks maha tahtnud jätta.