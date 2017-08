Leedo praamidel oli lift mõlemal küljel. Palo praamidel ainult ühel küljel. Raske on meeles pidada, kummal küljel lift on, sest praam käib ju edasi-tagasi ja vasak-parem muutub.



Lifti silt on nii väike ja märkamatu, et bussist ei näe, kus lifti silt on. Raske on orienteeruda, sest mõlemal küljel on palju ühesugust teksti. Seni, kui otsid, kummal küljel ja kummas otsas lift on, on juba raske bussist välja pääseda, sest buss on tihedalt autode vahel ja raske on vahelt läbi pääseda. Kui bussis on 40–50 80-aastast turisti, ei jaksa nad trepist üles minna. See ka veel, et ühe liftiga suurt bussitäit turiste üles viia võtab omajagu aega.

Juhtusin kuulma, kui bussijuhid ja autojuhid naersid, et need praamid tuleks ümber nimetada.Sobivad nimed oleksid Mõhk ja Tölpa. Kui võrrelda praame autodega, siis Leedo praamid oleksid Mersud, Palo praamid Žigulid või koguni sapakad.

Saarlanna