Mehis Tulgi esikteos viib Jüriöö sündmuste keskele

Romaani “Maa ja Taeva mõrsja” esimese raamatu “Foogt” kirjutamiseks kulus autoril vahelduva eduga neli aastat.

“Minus ei ole piisavalt jultumust rääkida oma teosest kui ajaloolisest romaanist,” ütles Saarte Hääle ajakirjanik Mehis Tulk, kelle esimene romaan näeb kirjastuse Varrak väljaantuna trükivalgust septembri alguspäevadel.

450-leheküljelist teost pealkirjaga “Foogt” nõustus autor ise nimetama looks aastasadade taguselt Saaremaalt. Raamatu 14. sajandi keskpaigas toimuv sündmustik viib lugeja ühes tegelastega ka Liivi- ja Eestimaale ning kaugemalegi. Peamiselt Pöide kandis aset leidva tegevusega romaan pole autori sõnul ajalooline uurimus, küll on aga reaalsed enamik raamatus esinevatest tegevuspaikadest, suur osa viidatud ajaloosündmustest ja mitmed tegelased, nagu näiteks Pöide foogt Arnold.

Raamatut kirjutas Tulk igapäevatöö kõrvalt neli aastat. “Selle sisse jäi ka perioode, kus ma nädalate kaupa ei kirjutanud ridagi,” tunnistas ta.

Viimased tõsisemad jõupingutused ja tihedam tekstiga töötamine oli tema sõnul eelmisel sügisel ja talvel. “Kindlasti saanuks seda veel aasta, kaks, kolm kõpitseda, aga ühel hetkel tuleb süda kõvaks teha ja tekstist lahti lasta,” ütles Tulk, viidates, et on tulemusega rahul küll.

Kirjastamiseni jõudis autor nii, et läks ise oma kirjatööd Varrakule pakkuma. Paari saadetud peatüki peale tuli julgustav tagasiside. “Kirjutasin esimese raamatu lõpuni ja selle aasta alguses tuli teade, et kirjastus on valmis teose avaldama,” rääkis Tulk. Kuna “Foogt” on romaani esimene raamat, siis teine on autori sõnul juba käsil. “Esimeses osas veerema pandud kivid peavad ju lõpuks kusagile kolksatama,” ütles autor.