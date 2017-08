Noor fotograaf jäädvustas Palestiinas pagulaste elu

Tallinnas okupatsioonide muuseumis on avatud Orissaarest pärit Karolin Kruuse (pildil) fotonäitus “Purustatud uksed”, mis annab sissevaate Palestiinas Balata pagulaslaagris elavate neljanda generatsiooni pagulaste hingeellu.



Balata pagulaslaager asub Jordani läänekalda põhjaosas Nabluse linnas 0,25 ruutkilomeetri suurusel alal. ÜRO Palestiina pagulaste abiorganisatsiooni UNRWA andmetel elab 1950. aastal rajatud ja 5000 pagulasele mõeldud laagris umbes 30 000 inimest.

1948. aastal kuulutati välja Iisraeli riik, mida paljud Palestiina ajalookirjutajad nimetavad sõnaga naqba – katastroof. Pärast seda lahkus või oli sunnitud oma kodust lahkuma suur hulk palestiinlasi, kes elasid väljakuulutatud Iisraeli riigi aladel. ÜRO pakkus Jaffa piirkonnast pärit sisepõgenikele ajutist elamispinda. Igale perele, olenemata selle suurusest, pakuti üht telki. Esialgu pered keeldusid, sest lootsid oma kodudesse naasta. Kaks aastat hiljem võtsid nad aga pakkumise vastu ja asustasid Balata laagri. Nüüdseks on ajutised telgid asendunud tihedalt üksteise kõrvale ehitatud betoonist kuubikutega, kuid lootus tagasi koju pöörduda on siiani alles jäänud.

Palestiinlaste tagasipöördumise õiguse sümbol on võti. Enamikul Balata pagulaslaagris elavatel peredel on siiani alles oma koduvõtmed, kuigi nende kodud Jaffa piirkonnas neid enam ees ei oota.

Tänavu kevadel Tallinna polütehnikumis fotograafia erialal lõpetanud Karolin Kruuse läks Palestiinasse Eesti arengukoostöö projektiga, MTÜ Ethical Links kaudu. Seal töötas ta Balata pagulaslaagris Yafa kultuurikeskuses meediaosakonnas. “Lisaks meediumi loomisele ja ürituste korraldamisele koostasin ja viisin läbi pressifotograafia koolitust noortele koostöös ühe kohaliku meediaosakonna töötajaga,” märkis Kruuse.

Pagulaslaagris elades tundis Karolin Kruuse, et kohapeal elavad neljanda generatsiooni pagulased väärivad ja vajavad, et nende olukorrale pöörataks tähelepanu ka mujal. “Minu jaoks on see projekt tähtis just avalikkuse teadlikkuse tõstmise pärast, et inimesed näeksid kaugemale kui Eesti või Euroopa. Et Eesti inimesed teaksid, et pagulane ei ole ainult inimene, kes põgeneb oma koduriigist, vaid ka inimene, kes on sunnitud oma kodust lahkuma ja ümber asuma riigisiseselt,” selgitas ta.

Fotonäitus “Purustatud uksed” on avatud 17. septembrini.