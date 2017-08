Noorik andis pulmade puhul välja luulekogu

Kuressaares sündinud Rael-Astrid Väer (Mäemets) andis oma pulmade puhul 20. mail välja oma esimese luulekogu “Vastu tuult”. Nüüdseks on noore saarlase luulekogu jõudnud tuntud poekettide lettidele. “Mul on hea meel, et Apollo ja Rahva Raamat mu teost müüvad. Nii ehk jõuab see nende inimesteni, keda mina ei tunne, aga kes leiavad minu mõtetes iseenda mõtted üles,” rõõmustas Väer, kes andis oma esikteose välja pseudonüümi Astra all.

Praegu õpib ta Tartu tervishoiu kõrgkoolis ämmaemandaks. Eelnevalt on Väer tudeerinud ka Tartu ülikoolis, kus tal tekkis luuletamise vastu suurem huvi. “Loengute ajal hakkasin tähele panema professorite kujundlikku sõnakasutust, mis omamoodi nakatas ja andis luuleridadeks inspiratsiooni,” lausus Väer. Tema sõnul on luule tundliku inimese jaoks justkui omalaadi teraapia, mis aitab analüüsida oma tundeid ja emotsioone.

Rael-Astridi jaoks on oluline olla oma luules lugejaga aus. “Minu luuletustes on paras ports ühiskonnakriitikat, n-ö realismi ning mingis osas ka tundeluulet ja valu,” kirjeldas ta oma esimest värsikogu.

Seda, kas ja millal tuleb järgmine luulekogu, Väer praegu öelda ei osanud. “Vahel võib vanavanematele kirjutatud isiklik kiri olla tähtsam ja suurem saavutus kui teise luulekogu väljaandmine. Kui väljaütlemist väärivaid mõtteid tekib “liiga palju”, võivad need kunagi jõuda ka teise raamatusse,” lausus Rael-Astrid Väer.