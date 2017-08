Saarlased külateatrite festivalil edukad

11.–13. augustini Pärnumaal Toris toimunud XVII külateatrite festivalilt naasid Saaremaa trupid laureaaditiitli ja kahe eripreemiaga.

Kuue laureaadi hulka mängis end Saaremaa teater lavastusega “Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola” (Lydia Koidula näidendi ainetel), mille on lavastanud Väino Uibo. Eripreemia pälvisid Salme vallateater tundliku teema käsitlemise eest lavastuses “Kolm kanget” (Aireé Pajur), lavastaja Maire Sillavee, ja Taritu tubateater suurepäraste näitlejatööde eest lavastuses “Rong” (Eneli Sepp), lavastaja Helle Kesküla.

Lisaks nimetatuile osalesid festivalil Saaremaalt veel Orezare (“Kaks Muhu monoloogi moekast meite moodi”, Juhan Smuuli Muhu monoloogide ainetel, lavastaja Helje Basihhina), Tornimäe rahvamaja näitering Tungal (“Vandekohus”, Reginald Rose´i “12 vihast meest” ainetel, lavastaja Krista Kütt) ja Tornimäe näiteselts (“Teie jumal”, autor Janno Puusepp, lavastajad Urve Sepp ja Krista Kütt). Kokku osales festivalil 33 harrastusteatrit üle Eesti.

Saaremaa teatri eestvedaja Elli Tänavots ütles, et žüriilt saadi väga positiivne tagasiside ning ka publiku reaktsioonist ja naerust võis rahulolu välja lugeda. Ta lisas, et näitlejad annavad endast festivalidel mõistagi alati parima, kuid on paraku ise endaga hiljem hirmus kriitilised. “Aga lavastaja ei öelnud ühtegi halba sõna,” märkis ta.

Tänavusel festivalil analüüsis lavastusi ja andis tagasisidet žürii, kuhu kuulusid ka eksperdid välismaalt – lavastaja Edite Neimane Lätist ning näitleja ja lavastaja Taisto Oksanen Soomest. Lisaks külalistele analüüsisid etendusi Rein Laos, Tea Merivald, Tiit Alte ja Kristiina Oomer.