Salmel tuleb taas Viikingiturg

II Salme Viikingiturg toimub 18.–20. augustil rannapargis. Kohale on oodata nelja viikingilaeva, Läti folkgruppi Vilkaći ning asjatundlikke lektoreid ja töötubade läbiviijaid.



Kolme päeva jooksul on kavas Salme vallateatri etendus “Veritasu”, ehete valmistamise töötoad, sõdalaste mängud ja lambapügamine. Samuti leiab laagrialalt Eesti ajalooliste laevade seltsi väljapaneku. Küpsetatud lammast pakub Kepsleva Poni kõrts ja kohalikku veiseliha “Veritasu” kokk. Viikingituru peakorraldajad on Triin Varrak ja Hardi Lipand OÜ-st Fenrir, kes on salmekatega viikingiteemaliste ürituste raames varemgi tihedat koostööd teinud. Salme kultuurijuht Maire Sillavee ütles, et tegu on üritusega, kus leiab tegevust ja vaatamist kogu pere. “Loodame, et ilmaennustus peab paika ja vihma sadama ei hakka,” lisas ta.