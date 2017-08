Eesti üks tuntumaid skulptoreid Tauno Kangro taotleb Kuressaare linnavalitsuselt luba paigaldada Ajamaja ette oma skulptuur “Tõll jõuab alati õigeks ajaks”. Eilsel kohtumisel Kuressaare linna ametnikega üksmeelele ses küsimuses veel ei jõutud, kuid lootus pole kadunud.

“Kurb tunne oli, sest vastasleer sõdis nii väga vastu ja andis mõista, et nemad üldse mingit luba ei annaks,” iseloomustas Tauno Kangro eilset kohtumist linnavalitsuse ametnikega. “Püüdsin neile küll selgeks teha, et tegemist on ju erainvestori raha ja algatusega, mida oleks mõistlik ära kasutada, et linnaruum saaks juurde ühe apoliitilise iseloomuga dekoratiivskulptuuri. Kõike seda oleks ju igasse linna vaja. Kuid tundub, et see ärapanemise soov on siin ikka väga suur, mis teebki meele kurvaks.”

Ajamajale uus hingamine



Kangro sõnul on kavandatav skulptuur “Tõll jõuab alati õigeks ajaks” umbes 2,2 meetrit kõrge. Ühes käes kannab hoogsalt sammuv Tõll graniidist käsikivi ja teisega näitab ettepoole. Skulptuur ise on valmistatud pronksist ja selle hind on umbes 65 000 eurot.

“Tegemist on linnale kuuluva maa peale paigaldatava skulptuuriga, millega Ajamaja omanik nõus on ja mis annaks kogu hoone fassaadile täielikult uue terviklahenduse,” selgitas skulptor oma plaane. “Paigaldaksin sinna veel ka graniidist käsikivid, mis kunagi siit Saaremaalt ostsin ja mille tagant saaks lahendada hoone valgustuse. Ajamajale on lihtsalt vaja anda uus hingamine. Ka Tullio Liblik omanikuna näeb siin vastutust, et hoonet kuidagi kaasajastada.”

Eile käis skulptor koos linnavalitsuse ametnikega Ajamaja ees olukorraga tutvumas. “Seal selgus tõsiasi, et need, kes vastuargumendina tõid väiteks ruumipuuduse, pidid oma sõnad tagasi võtma,” rääkis Kangro. “Nad veendusid, et kedagi see kuju seal ei takistaks, kõik pääseksid suurepäraselt mööda ja ka lund saaks talvisel ajal takistamatult koristada.”

Kõigest hoolimata linnavalitsus eile Kangrole ja Ajamaja peremeestele skulptuuri paigaldamiseks rohelist tuld ei näidanud. Samas pole aga lootus ka täielikult kadunud. “Püssi ma igatahes põõsasse veel visata ei kavatse ja seda tänu teie linnapea Madis Kallase aktiivsele osalusele, kes käitus igati väärikalt ega surunud ennast peale. Selles mõttes oli ta eilsel kokkusaamisel osalenud ülejäänud seltskonnale täielik kontrast,” täheldas Tauno Kangro.

Nüüd peab kunstnik aga oma kulu ja kirjadega esitama linnavalitsusele uued eskiisid. “Mulle anti veel üks võimalus kõvasti tööd teha ja sinna kõvasti oma isiklikku raha panna, sest uute fotomontaažide tegemine pole ju odav,” tõdes ta. “Ise loodan selle kõigega umbes septembri keskpaigaks valmis saada. Samas pole aga ka siis kindel, et luba antakse, sest kõike pidavat veel arutama hakkama erinevad komisjonid – kunsti-, muinuskaitse- ja kes teab, mis komisjonid veel.”

Kuressaare fänn



Tauno Kangro lisas, et ehkki ta on Tallinnas sündinud ja kasvanud, on ta suur Kuressaare fänn. “Tahaksin siiralt siia midagi panustada,” rääkis ta. “Näiteks ooperipäevade ajal pidasime Tullio Liblikuga sel teemal pikalt aru ja leidsime, et võiksime jätkata tema isa alustatud traditsiooni.”

Nagu teada, paigaldas Prits Liblik 12 aastat tagasi Meri spaa ette mere kaldale Tauno Kangro skulptuuri “Suur Tõll ja Piret said hea kalasaagi”. Ka toona kohtas see linnavalitsuse paljude ametnike suurt vastuseisu. Kangro arvates on linnavalitsuse mitmete ametnike praegune vastuseis paljuski tingitud just selle aastatetaguse vimma üleskiskumisest.

KOMMENTAAR

Asukoht tekitab küsimusi



Tauno Kangro esitles oma ideed linnavalitsuses. Kohtumisel osalesid linnapea Madis Kallas, abilinnapea Mart Mäeker, linnaarhitekt Loona Lepp, vanemarhitekt Maria Reimal, heakorra- ja haljastusspetsialist Katrin Reinhold, ehitusjärelevalve insener Aivo Kesküla ja arhitektipraktikant Ander Roosipuu.

Linnapea Madis Kallas: “Loomulikult oleks tore, kui Kuressaarde tuleks erinevaid väikevorme juurde, mis linnapilti rikastavad. Kõnealuse skulptuuri puhul on esialgu küsimusi tekitanud selle planeeritud asukoht linna tänavamaal ja soovime täiendavalt konsulteerida ka muinsuskaitseameti ja linna kunstinõukoguga.”

Kirjad muinsuskaitseametile ja kunstinõukogule lähevad välja ilmselt veel täna.

Kristiina Maripuu,

linnavalitsuse pressiesindaja