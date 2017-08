Uuenev Kihelkonna hooldekodu rõõmustab elanikke ja töötajaid

Rekonstrueeritav Kihelkonna hooldekodu hakkab tasapisi uut ilmet võtma. Praeguseks on hooldekodu uus osa valmis ja kasutusele võetud, vanas osas käib ehitusmeestel alles usin töö.



“Kuulduste kohaselt pidi see valmides olema Saaremaa ilusaim hooldekodu,” sõnab hooldustöötaja Leili Mesila.

Mesila sõnul käib praegu veel sisseelamine ja asjade ringipaigutamine, kuid hooldekodu asukad on uue osa üle igati rõõmsad.

Uues köögis askeldab kokatädi, kes oma vastse tööpaiga üle suurt rõõmu tunneb. “Kokatädi on meil uue ja suure köögi üle küll väga õnnelik,” märgib Mesila. “Ning elanikel on siin igas toas oma telekas ja ruumi ka rohkem, kuigi praegu on veel natuke sättimist, enne kui kõik päris oma kohale saab,” räägib hooldustöötaja, lisades, et uus osa teeb ka hooldajate töö kergemaks.

Näiteks on nüüd hooldusse paigaldatud nupusüsteem, mis võimaldab hooldusalustel oma toas vastavat nuppu vajutada ja nõnda hooldajale oma vajadustest märku anda. Koridori peal süttib ukse kohal tuluke ja hooldaja teab, kelle juurde on vaja minna. “Muidu pidid nad öösel näiteks hüüdma, kui midagi vaja oli, aga nüüd vajutavad nuppu ja meie näeme siit, kuhu tuppa on vaja minna. Nii on teistel ka palju rahulikum,” selgitab Mesila.

Teisel korrusel asuvad pesu- ja puhkeruumid. Esimesed on varustatud uue pesumasina ja kuivatiga, mis teeb jällegi elu oluliselt kergemaks. Puhkeruumid on juhuks, kui mõni sugulane tahab hooldekodu asukale külla tulla ja vajab ööbimiskohta. Väljas asuvas katusega paviljonis saavad eakad värsket õhku hingata.