Vabadussõja juubeliks valmib ka teine soomusauto koopia

Vabadussõja sajanda aastapäeva tähistamiseks valmib lisaks soomusauto Estonia koopiale veel ka soomusauto Kalevipoeg koopia.



“See on Saaremaa sõjavara seltsi projekt, mida rahastab Eesti sõjamuuseum. Soomusauto jääb ilmselt EV 100 perioodiks Eesti sõjamuuseumi ekspositsiooni ja seda kasutataks mitmesuguste lavastuste tegemisel,” rääkis Kalevipoja koopiat ehitav MTÜ Saaremaa Sõjavara Selts juhataja Margus Sinimets BNS-ile.

Sinimets võitis ka Kaitseliidu korraldatud hanke ajaloolise soomusauto Estonia koopia valmistamiseks.

“Kaks nädalat tagasi sain kätte kaks doonorautot GAZ 53, mille peale soomusauto [Kalevipoeg] ehitada,” märkis Sinimets. Kahte autot on vaja, kuna on vaja kahte raami, sest Kalevipoja koopia ehitamiseks tuleb alusraami pikendada, kuna soomusauto kogupikkus on 7,3 meetrit, selgitas Saaremaa sõjavara seltsi juht. Samuti on vaja pikendada telgede vahet ja kardaane.

“Sõjamuuseum on toetanud Saaremaa sõjavara seltsi projekti soomusauto Kalevipoeg koopia ehitamiseks 3800 euroga vastavalt nende esitatud taotlusele ja andnud seltsile ka kahe muuseumikogust väljaarvatud ja mahakantud vana veoauto jäänused,” ütles sõjamuuseumi direktor Hellar Lill BNS-ile.