Võrkpallurid noorte saaliaegu ära ei võta

Kartused, et äsjaloodud Saaremaa Võrkpalliklubi paneb oma treeningumahtudega põntsu spordihoone seniste kasutajate võimalustele, osutusid asjatuiks.



Kaks korda päevas treenimine, neist osa treeninguid täisväljakul koos tribüünidega tekitas juba enne klubi esitlust kahtlusi, et uus klubi haukab suure osa spordihoone kasutamise võimalustest. Seda muret kurtis ka spordikooli endine juht Jaan Rooda, kelle sõnul hakkab see kõik toimuma meie noorte arvelt.

Spordikooli direktor Mati Mäetalu kinnitas aga, et säärasteks kartusteks pole põhjust. Mäetalu ütles, et kui vaadata spordihoone kasutamist eelmisel aastal ja lisada sinna võrkpallurite soovid, hakkab kõik laabuma. Tema sõnul peab ehk mõne aja või saali ümber tõstma, kuid mitte midagi erilist peljata pole. Võrkpallurite soovid suurema saali ja liigamängude osas olid täiesti vastuvõetavad.

“Noored on meie prioriteet,” kinnitas Mäetalu. Selles osas pidid järele andma hoopis võrkpallurid, kes algselt soovisid õhtust trenni kella 18-ks, kuid pidid ikkagi leppima tund hilisema ajaga.

Ta lisas, et hooajal spordihoonet kasutanud grupid pole veel oma aegu broneerima tulnud. Mäetalu sõnul tasub kindlasti kõigil soovijail tulla aega küsima, mitte arvata, et nüüd aegu enam pole.

“Anname valu,” ütles Saaremaa VK peatreener Urmas Tali vastuseks küsimusele, kuidas ettevalmistused hooajaks edenevad. Saaremaa VK mängib oma esimesed mängud septembri alguses.