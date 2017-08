TV3 saate “Su nägu kõlab tuttavalt” 6. hooajal osaleb saates ka Saaremaalt pärit 24-aastane Hanna Martinson.

Martinson ütleb TV3 videoklipis, et väljakutsed meeldivad talle väga ja ta soovib näha, kuidas ta hakkama saab. “Enamasti olen ma saanud hakkama,” lisab ta ja märgib, et peaasi on see, et saaks nalja. “Iseenda üle tuleb osata naerda ja ma arvan, et ma oskan seda päris hästi.”

Hanna Martinson on kaasa teinud mängufilmides “Nullpunkt” ja “Must alpinist”.

Lisaks Martinsonile näeb tuleval hooajal Daniel Levi ja Hele Kõrvet. Ülejäänud osalisi veel välja hõigatud pole.