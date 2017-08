JUHTKIRI: Teraslinnud taevas

Kuressaares toimusid eile ja jätkuvad täna õppused, kus kaheksa USA ründelennukit osalevad koostöös Kaitseliidu Saaremaa maleva ja Eesti õhuväega õhukaitse-harjutustel. Harjutatakse mereala kontrolli, Kuressaare lennuvälja ning Roomassaare sadama ja selle lähiümbruse kaitsmist merelt ja õhust.

Ründelennukeid taevas nähes tuleb ilmselt paljudel pähe mõte, et miks nad siin õigupoolest on või mis see kõik tähendab. Kartliku ja ebauskliku meelelaadiga inimesed kipuvad vahest isegi arvama, et niisugune õppus võib olla justkui millegi halva eelaimdus. Teised loevad sellest välja, et eestlastel on tugevad liitlased. Mis on muidugi jälle vajalik nendel puhkudel, kui peaks midagi paha juhtuma.

Tegelikult peaksid aga niisugused õppused aitama ennetada seda müstilist paha, mis kaugeid aastakümneid tagasi siinmailgi nii müstiline polnud. See on märk, et me pole üksi, nii eestlastele endile kui ka kõigile teistele piiri taga.