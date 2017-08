Kampaania “Lapsed kooli” andis Saaremaal paremuselt teise tulemuse

Teist aastat järjest on Eesti lasterikaste perede liidu ja Selveri koostöös läbiviidud üleriigiline heategevuskampaania “Lapsed kooli” andnud Saaremaal kokkuvõttes teise tulemuse.



“Hästi vahva on tõdeda, et juba teist aastat on Saaremaa piirkonnal selle kampaania käigus ette näidata teine tulemus. Vaid ühes piirkonnas koguti rohkem koolitarbeid kui meil, ehkki heategevuskampaania toimus praktiliselt kõigis Eestimaa Selverites,” rõõmustas MTÜ Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus esimees Ingrid Leemet.

“See näitab, et meil siin on palju inimesi, kes abivajajaid märkavad ja neist ka hoolivad.”

Tänavu koguti kampaaniaga “Lapsed kooli” Saare Selveris nelja päeva jooksul ühtekokku 2374 ühikut koolitarbeid, Eestis kokku 51 789. Saare Selverist veidi enam koguti koolitarbeid vaid Tartu Veeriku Selveris. Aasta tagasi annetati Saaremaal kooliasju enam-vähem samas suurusjärgus – 2360.

“Annetati praktiliselt kõike, mida ühel koolilapsel õppetöös vaja läheb,” ütles Leemet. “Kõige enam oli annetatud koolitarvete seas vihikuid ja pliiatseid, kuid toodi ka hinnalisemaid esemeid – näiteks neli koolikotti.”

Kampaania käigus kogutud esemeid hakkab jagama MTÜ Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus. “Meil on kokku 86 liikmesperet ja praegu me kogume nendelt soove, kellel mida vaja läheb,” selgitas MTÜ esimees. “Selle teabe põhjal me annetatud koolitarbed laiali jagamegi.”

Koolitarbed peavad olema laiali jagatud veel enne kooliaasta algust. Ingrid Leemeti sõnul on neil kuu lõpupoole kavas korraldada spetsiaalne jagamisüritus, kus tänatakse ka vabatahtlikke.

“Rohkearvuliste ja heldete annetajate kohta me täpset arvestust ei pidanud, aga vabatahtlikke oli meid abistamas 21,” märkis ta. “Vabatahtlikena olid meile suureks abiks MTÜ Saaremaa Kodukant esindajad, kuid kaasa lõid ka meie oma ühenduse liikmed.”

Ingrid Leemet lisas, et juba teist aastat toetasid nende koolikampaaniat Lions-klubi liikmed, kelle abiga soetati juurde koolikotte. “Veel kord meie südamlikud tänusõnad kõigile annetajatele, toetajatele ja vabatahtlikele,” ütles ta lõpetuseks.

Üle-eestiline heategevuskampaania “Lapsed kooli” sai teoks juba kaheksandat korda. Saaremaa osales selles esimest korda 2015. aastal.