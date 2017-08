Linn tunnustas heakorratöötajaid ja kauneid aedu

Linnapea Madis Kallas ja Kuressaare kodukaunistamise komitee liikmed Katrin Reinhold, Leo Filippov ja Maria Reimal külastasid 10. augustil 2017. aasta kaunimaid aedu ja tegusamaid heakorratöötajaid.

Kaunilt kujundatud eramuaia stipendiumi ja majamärgi pälvisid Ene Riis ja Kaido Lest (Luha tn 6), Anu ja Margus Hiet (Sinilille tn 6) ning Jaan Ting (Kitsas tn 7//7a). Kõrghaljastust väärtustava kauni kinnistu stipendium anti üle Aili ja Raivo Jaansonile (Vahe tn 7). Linnavalitsuse heakorra- ja haljastusspetsialisti Katrin Reinholdi sõnul on komitee oma valiku teinud lähtuvalt kindlatest kriteeriumidest ja põhimõtetest ning tunnustatud objekte võib vaadata igas mõttes eeskujudena, seda nii linnaehituslikust, arhitektuursest kui ka haljastuslikust aspektis.

Aasta heakorratöötaja stipendiumiga tunnustati Kudjape kalmistu haljastajat Vilve Porsi ja Kuressaare Elamute Hoolduse majahoidjat Ain Udrikut ning aasta kauneima asutusena tunnustati mitterahalise tiitliga Kuressaare gümnaasiumi.

“Kauni kodu” konkursi traditsioon algatati Kuressaares 1978. aastal, mis teeb sellest teadaolevalt Eestis pikima ajalooga järjepidevalt kestnud kodukaunistamiskonkursi.

Kommentaar



Külastades juba kolmandat aastat Kuressaare kauneid kodusid, võin julgelt väita, et hästi hoitud ja hooldatud kodusid tuleb linnas iga aastaga aina juurde ja selle üle on väga hea meel. Ka aasta heakorratöötajate ja Kuressaare gümnaasiumi haljastustöötaja puhul oli näha, et need inimesed teevad oma tööd südamega.

Madis Kallas

linnapea