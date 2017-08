MIS JUHTUS

Sissetung korterisse

15. augustil püüdis 38-aastane mees Orissaare alevikus Laulu tänaval sisse tungida talle tuttava 49-aastase naise korterisse, tänu naabrite sekkumisele jäi tegu lõpuni viimata. Mees peeti kinni kuriteos kahtlustatavana.

Mees sai peksa

12. augustil lõi tundmatu isik Kuressaare linnas Raiekivi teel tüli käigus 34-aastast meest, kes sai viga.

Põhk läks põlema

15. augustil kell 16.13 sai häirekeskus teate tulekahjust Lääne-Saare vallas Kärla-Kirikukülas. Teataja sõnul põles farmis hein. Selgus, et põhukogujast lennanud säde oli süüdanud lähedalasuvad põhurullid. Päästjad kastsid rullide ümbruse veega, kokkukogutud põhul lasti ära põleda.

Järvelt leiti mürsk

15. augustil käisid demineerijad Salme vallas Järve külas, kus rannast oli leitud lõhkekeha meenutav ese. Kohapeal tehti kindlaks, et tegu on Teise maailmasõja aegse Vene mürsuga. Lõhkekeha tehti kahjutuks hävituskohas.