On neid turiste siis vähe või palju?

Statistika näitab, et Saaremaa külaliste puuduses vaevelda ei tohiks. Virtsu–Kuivastu liinil on sõitjaid üha rohkem. Tõusnud on ka pealinna ja Kuressaare vahet lendava lennuki täitumus ning kasvanud ööbimiste arv Saaremaa majutusasutustes. Ometigi kuuleb siit ja sealt, justkui oleks turiste vähe. Saarte Hääl uuris, kuhu kõik need inimesed siis kaovad ja kus nad käivad?



Kalle Koov

COOP Saaremaa juhatuse esimees:



“Kokkuvõtlikult ütleks, et meie ostude arv on jäänud võrreldes möödunud aastaga samale tasemele. Kasv on ca paar protsenti. Samas on tõusnud keskmine ostusumma. Võib-olla inimene ostab korraga rohkem ja käibki vähem poes.

Otseselt klientide kadu märgata ei ole, aga päris nii öelda ei saa, et meie poodide külastatavus oleks otseses korrelatsioonis Saaremaa külastajate arvu tõusuga.

Üldisemalt rääkides on suvi muidugi ostuderohkem aeg kui talv. On ka selliseid kauplusi, kus käive kasvab suvel pea kaks ja pool korda. Mitte protsenti, vaid korda. Hüppeline tõus algab maist. Jaanuar-veebruar on kõige vaiksemad kuud. Niisugune tõus on märgatav ka maapoodides, aga mitte kõigis. On teatavad suuremad alevikud, kus seda tendentsi saab kinnitada. Aga on ka selliseid vallakeskusi, kus müük suvel küll suureneb, aga mitte päris niisugusel määral. Kaubamaja külastatavuse kasv suvel on samuti selgelt näha.

Suvi on meie jaoks ka kõige intensiivsem tööaeg ja oleme tohutult sõltuvad suvisest tegevusest. Seetõttu anname endast muidugi parima, et külastajaid parimal moel teenindada. Patt oleks nuriseda, sest külastajaid suvel ikka jagub. Samas on talv Saaremaa jaoks kurb, midagi pole teha.”

Kalvar Kase

Muhu restost Koost:

“Selge on see, et suvi on meil hästi lühikene. Kui aga võrrelda, siis arvan ma, et tänavu juulikuus oli meil külastajaid kindlasti rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Samas jäi juunikuu kindlasti eelmisele aastale alla. Otsest statistikat ei ole teinud, aga nii mulle tundub.

Kui vaadata aga, palju neid sealt praami pealt maha tuleb ja kui palju autosid Muhust läbi voorib, on neid ikka päris palju küll. Arvan, et sellist väga tõsist klientide puudust ilmselt küll keegi kurta ei saa. Muidugi võib olla, et turistid on siin leidnud enda jaoks teatud kohad, kus nad meeleldi käivad. Hullusti igatahes kindlasti midagi ei ole ja inimesed saarelt ära kadunud ei ole.

Meil on selgelt ülekaalus ikkagi Eesti siseturistid ja väljastpoolt tulijaid on samuti rohkem kui näiteks eelmisel aastal.

Praegu ja septembris oleme veel lahti ning siis vaatame, mis oktoobris ja novembris saab – et kas oleme lahti ainult nädalavahetustel või kuidas. Otsustame käigu pealt need asjad.”

Endel Püüa

Saaremaa muuseumi direktor:



“Ütleks nii, et praegune suvi eelmisest kehvem küll ei ole, pigem natukene parem. Muljetavaldavat tõusu ei ole, aga väike tõus paistab siiski olevat. Eriti on seda näha Kuressaare linnuses ja Aavikute muuseumis, Vikil Mihkli talumuuseumis on seis tagasihoidlikum.

Ma arvan, et üks asi, mis mõjutab Mihkli muuseumi külastatavust, on see, et esiteks Koguvas käiakse ja nähakse vanad talud ära.

Teine asi on see, et nüüd on ju rannamaantee juba mõned aastad olnud tervikuna mustkatte all. Vanasti sõideti asfalti mööda Kihelkonna poole. Nüüd tehakse tuur ümber Saaremaa ja Mihkli jääb sellest teest veidi kõrvale.

Lasin isegi maanteeametil Paju mõisa teeristi suunaviida panna ja pandi ka. Saab näha, kas see muudab midagi.

Samas tänu üritustele, mis me oleme Vikil korraldanud, on inimesi seal ikka käinud ka ja väga nuriseda küll ei saa. Ainult üksikkülastajaid võiks seal ehk rohkem olla.”

Ene Sepp

Anseküla teelistemaja perenaine:

“Me oleme lahti neljandat suve ja tänavu on meil küll hea suvi. Esimene aasta keegi meid eriti üles ei leidnud ja teisel aastal läks samamoodi, aga nüüd käib meil järjest rohkem inimesi.

Ei oskagi öelda, kus kandist Saaremaalt ja kõikjalt Eestist meil käiakse, aga käijaid ikka on. Välismaalasi on samuti aina rohkem.

Ega meil siin väga konkurente ka lähedal pole. Sel hooajal lõpetame ära augusti lõpus.”

Annika Ellervee

Mäebe külavanem:



“Ma ei oska otseselt öelda, kas inimesi jõuab siia Sõrve kanti rohkem või vähem kui eelmisel aastal, aga rahvast ikka jagub. Just sel aastal olen täheldanud, et jube palju on karavane liikvel.

Üks päev lugesin, et minu majast sõitis mööda 20 karavani. Järelikult siis leiab üha enam inimesi, et oma autos ööbida on mugavam kui hotellis. Mäebe küla rannas liigub ka tohutult inimesi. Seda räägivad sealse tee ääres elavad inimesed.”