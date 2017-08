Omniva korjab kasutuseta kirjakastid ära

Eesmärk on eemaldada kirjakastide võrgust kirjakastid, kuhu ei postitata kirju, kuid mida kirjakandja peab siiski pidevalt kontrollimas käima, kas mõni kiri on sinna potsatanud.



Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv tõdes, et kuuajalise vaatluse tulemusena on selgunud, et Eestis on üle 600 kirjakasti, kuhu ei postitatud selle aja jooksul mitte ühtegi kirja. “Lisaks on meie soov paigaldada kirjakastid just neisse kohtadesse, kus inimesed niikuinii liiguvad ja oma igapäevaseid toimetusi teevad,” selgitas ta.

Kaivu sõnul on nad kasutute kirjakastide ärakorjamisega alustanud Raplamaal. Seega pole hetkel veel teada, millal aktsiooniga Saare- ja Muhumaale jõutakse. “Kuid kindlasti ei tee me seda, ilma et oleks kohalikke inimesi oma plaanidest ja kavatsustest eelnevalt teavitanud,” kinnitas meediasuhete juht. Oluline ongi Mattias Kaivu sõnul seejuures, et kirjakastid leiaksid sobivaimad asukohad koostöös kohaliku kogukonnaga.