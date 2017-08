Pargi lasteaia direktoriks valiti Kai Jürlau

Pargi lasteaia direktoriks valiti nelja kandidaadi hulgast Kai Jürlau, kes on töötanud 30 aastat lasteaiaõpetajana, sellest kümme aastat Pargi lasteaias.

Linnapea Madis Kallase sõnul olid kõik kandidaadid väga tugevad ja komisjonil oli lõplikku valikut teha äärmiselt raske. “Kai Jürlau olulise tugevusena toon esile, et ta on Pargi lasteaia vanemõpetajana sealse elu-oluga hästi kursis ja olukorras, kus lasteaial seisavad ees olulised muudatused nii hoone kui ka rühmade arvu suurendamise osas, on see väga tugev argument,” selgitas Kallas.

Kai Jürlau on lõpetanud Tallinna pedagoogilise kooli ja omandanud Tallinna ülikoolis haridusteaduse bakalaureusekraadi alushariduse pedagoogi erialal.