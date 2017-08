Tallinna tänava praegu rekonstrueeritav lõik avatakse mootorsõidukite liikluseks hiljemalt 1. septembriks. Abilinnapea Mart Mäeker selgitas, et asfalteerimistööd on tehtud ja selle nädala lõpuks saavad valmis ka kõnniteed. “Alustatud on teekattemärgistuse tegemist ja järgmise nädala alguses paigaldatakse liiklusmärgid. Tänav avatakse liikluseks hiljemalt kooliaasta alguseks, kuid võimalusel siiski juba varem.”