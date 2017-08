Möödunud suvel Muhusse Lõunaranna sadamasse jõudnud Alexela sadamatanklate võrk laieneb Soela sadamasse, kuhu täna paigaldatakse sadamatankla.



“See on suhteliselt suur asi meie jaoks, sest ega meil siin lähedal mujal sadamates tanklaid ei ole,” ütles MTÜ Soela Sadama Selts juhatuse liige Margus Pajuste.



Praegu toovad Soela sadama paadiomanikud kütust valdavalt Leisi kütusetanklast, kuid kanistrites kütuse vedamine on siiski üsna ebamugav. “Kui kõige suurem paat meil mahutab 570 liitrit, siis võib arvestada kui palju 20-liitriseid kanistreid peab edasi-tagasi liigutama,” sõnas Pajuste. “On ikka väga mugav, kui saab panna kütust paati otse sadamas.”

Sadamatankla mahutab korraga kaks tonni 95-bensiini ja ühe tonni diislikütust, kütust saavad meresõidukite kõrval tankida ka autod. Sadamatanklas saab maksta ainult Alexela maksekaardi või pangakaardiga.

Pajuste sõnul Alexela mingit tasu sadamalt tankla ülalpidamise eest ei küsi. “Meie kulu oli osta ainult üks kaablijupp ja teha pisikese kopaga paar tundi tööd, umbes 100 euroga saime hakkama,” kinnitas Soela sadama eestvedaja. Pajuste hinnangul tuleneb Alexela huvi sadamatanklate avamise vastu otsapidi kindlasti asjaolust, et Alexela omanik Heiti Hääl on suur merehuviline.

Praeguse seisuga on Eesti suurima sadamatanklate võrgu omanikul Alexelal väikesadamates kokku 12 tanklat. Lääne-Eesti kui populaarseim väikelaevade sõidupiirkond on tihedalt kaetud – sadamatanklad on Kihnu ja Pärnu jahisadamas, aga ka Muhu Lõunaranna sadamas, kus tankla avati möödunud suvel. Saarte Hääle andmetel on Muhu sadamatanklas kütust tangitud küllaltki usinasti ning hooaja jooksul kulub seda rohkem kui üks mahutitäis.

Virumaal on väikelaevade käsutuses Võsu ja Eisma sadama tankla ning Harjumaal Kaberneeme, Neeme, Kakumäe ja Pirita jahisadama tankla.

Alexela Oili juhatuse esimees Ain Kuusik on öelnud, et kütusettevõte on avatud koostööks ka teiste Eesti väikesadamatega.