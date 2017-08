Toidupank palub abi

Kuressaare toidupank läkitas linnavalitsusele ja veel mõnele omavalitsusele kirja, milles palutakse abi toidupanga käsutuses oleva laoruumi kõrgenenud üüri tasumisel.

Praegu üürib Kuressaare toidupank laoruume Vete tänaval asuvas hoones, mille omanik on eraisik. “Iseenesest polnud üüritõus meile üllatus,” selgitas kujunenud olukorda Kuressaare toidupanga koordinaator Alur Õunpuu. “Kui mõned aastad tagasi üürilepingu sõlmisime, sai sinna lisatud säte, et teatud aja möödudes vaadatakse lepingu tingimused uuesti üle. Nüüd saigi see kolmeaastane tähtaeg täis.”

Hiljuti saatis laoruumi üürile andja toidupangale lepingu lisa. Selles on öeldud, et septembrist ootab toidupanka üürimäära tõus. Senise 205 euro asemel kuus tuleb edaspidi maksta 292 eurot ja 50 senti. Üürilepingu lisa pole toidupank veel allkirjastanud.

“Me ei ole äriline ettevõte ja tegeleme vaid heategevusega, mistõttu meil endil rahateenimise võimalus puudub,” põhjendas Õunpuu abi palumist. “Me sõltume eranditult vaid toetajatest ja abilistest.”

Kuressaare toidupanga koordinaatori sõnul pöördusid nad toetuse saamiseks nii Kuressaare linnavalitsuse ja Lääne-Saare vallavalitsuse kui ka Saaremaa omavalitsuste liidu poole.

“Tundub, et toetust me ikkagi saame. Ses mõttes olen ma positiivselt meelestatud,” ütles Alur Õunpuu. “Kõik, kes meid seni on abistanud, saavad väga hästi aru, et Saare maakonna tingimustes on meie tegevus väga oluline. Igatahes mina olen näiteks linnalt juba positiivse signaali saanud.”

Küsimusele, kas neil on välja töötatud ka mingi hädaplaan juhuks, kui toetust ei saa, vastas Õunpuu eitavalt. “Uusi ruume pole me veel otsima hakanud, sest praegused ruumid on meie tegevuse jaoks lausa ideaalsed,” tõdes ta. “Meie jaoks on oluline, et laoruum oleks avar ja et see asuks ühel tasapinnal. Kolm aastat oleme siin tegutsenud ja ka inimestele on see koht kuidagi koduseks muutunud.”

Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe ütles linna pressiesindaja vahendusel Saarte Häälele saadetud e-kirjas, et linnavalitsus pole küsimuses, kas toidupanka toetada või mitte, ametlikku otsust veel langetanud. “Kuid üldine seisukoht on toidupanka toetada, sest nende tegevus on väga vajalik,” märkis Lindmäe.

Toidupangakratt tunnistas varguse üles



Veidi pärast jaanipäeva murdsid kurikaelad sisse Vete tänaval asuvasse toidupanga lattu. Alur Õunpuu sõnul viisid pikanäpumehed kaasa umbes 600 lihakonservi ning hulgaliselt saiu ja saiakesi.

“Kohtueelse uurimise käigus on politsei kahtlustatavana üle kuulanud 50-aastase mehe, kes ise oma tegu tunnistas,” rääkis Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold. “Augusti teise nädala lõpus jõudis toimik prokuratuuri, mis tähendab, et praeguses menetlusfaasis hindab prokurör toimikusse kogutud tõendeid ja otsustab kriminaalasja edasise saatuse.”

“Meie jaoks oli see vahejuhtum paras šokk. Tegeleme ju heategevusega ja kogu varastatud kraam oli mõeldud teiste abistamiseks,” tunnistas Kuressaare toidupanga koordinaator Alur Õunpuu.

Ta ütles, et praegu peavad nad turvafirmadega läbirääkimisi, et laoruumile ööpäevaringne valve peale saada. “See tähendab aga lisakulutusi,” nentis ta. “Ka siin loodame oma seniste toetajate, näiteks Kuressaare linnavalitsuse abile.”