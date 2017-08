Lääne-Saare vallavolinik Mart Maastik esitas vallavanemale arupärimise, mis sisaldab terve rea küsimusi valla ostetud Saaremaa Valsi hotellikorpuse pesumaja kasutamise ja tegevuse kohta.



Volinik tahab selgust Lääne-Saare valla ja AS-i Kuressaare Sanatoorium vahel sõlmitud Saaremaa Valsi hotellikorpuse ja restorani majaosa ostu-müügilepingu punkti osas, mis puudutab sanatooriumile antud õigust tasuta kasutada pesumaja ruume sihtotstarbeliselt vähemalt kümme aastat ja anda allrendile oma äranägemisel.

Praegu kasutab pesumaja OÜ Valsimaja, kuid ta soovib selgust, millisel alusel. Samuti küsib volinik, miks ruumide tasuta kasutamise õigust enne hotellikorpuse ostmist volikogus ei presenteeritud.

Kokkuvõttes leiab Maastik, et ruumide tasuta kasutusse andmine on Lääne-Saare vallale siduv üksnes AS-i Kuressaare Sanatoorium suhtes, mitte aga Valsimaja suhtes. Sellest lähtuvalt küsib volinik, millised kokkulepped on vallal kõnealuse ettevõttega sõlmitud või sõlmimisel.

Lisaks teeb ta ettepaneku kaaluda pesumaja ruumide rendikonkursi läbiviimist ruumidele parima pakkuja leidmiseks.

Lõpetuseks tahab Maastik teada, miks on SA Lääne-Saare Hoolekanne ostnud alates tänavu veebruarist pesupesemise teenust OÜ-lt Valsi Pesumaja kallimalt, kui konkurendid on pakkunud odavamat teenust, ja miks pole korraldatud konkurssi pesu pesemiseks. Maastiku andmeil on Valsi Pesumaja teenuse hind 0,6 eurot kilo, Valjala Pesumaja OÜ on pakkunud hinnaks 0,54 eurot/kg ja Linna Pesumaja OÜ veelgi vähem. Möödunud aastal ostis vallaasutus sanatooriumilt pesuteenust hinnaga 0,58 eurot/kg.

Lääne-Saare valla infotöötaja Merike Lipu teatas, et enne arupärimisele ametliku vastuse andmist vallavalitsus seda ei kommenteeri.