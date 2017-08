Allveearheoloogid on neli vrakki dokumenteerinud

Muinsuskaitseameti allveearheoloogid on jõudnud sel suvel koostada 3D-dokumentatsiooni nelja Eesti vetes asuva Esimese maailmasõja aegse laevavraki kohta. Veel kahe dokumenteerimiseks plaanitakse uusi sukeldumisi.



“Sukeldumised on tehtud ja 3D-dokumentatsioon valmimas Esimese maailmasõja sündmustega seotud Briti miinitraaleri vraki Myrtle, Vene minitraaleri nr 1, mis on rohkem tuntud Linnea nime all, Vene allveelaeva Akula ja seni ühe paremini säilinud kaubaauriku, Inglismaale kuulunud E. Russi vraki kohta,” rääkis muinsuskaitseameti veealuse pärandi vaneminspektor Maili Roio BNS-ile.

“3D-dokumentatsiooni tuleb veel täiendada Saksa miinitraaleri Altair ja Vene miinitraaleri Štšit kohta. Teiste puhul toimub järeltöötlus,” lisas Roio.

Kolm uuritavat vrakki –Linnea, E. Russ ja Akula – asuvad Hiiumaast põhjas, ülejäänud kolm – Myrtle, Altair ja Štšit – Hiiumaa ja Saaremaa vahel. Roio sõnul peaksid sukeldumised olema tehtud oktoobris, 3D-mudelid valmima aga detsembri lõpus või jaanuari alguses.

“3D-mudelid annavad täpse ülevaate vrakkide leiukohtadest, millega saavad tutvuda kõik ajaloohuvilised ja mis on samuti heaks abiks sukeldumiste planeerimisel ning ka projekti BALTACAR raames kavandatud ankrupoide ja infotahvlite paigaldamisel,” rääkis muinsuskaitseameti vaneminspektor.

Projekti BALTACAR käigus luuakse Läänemere piirkonda turismiatraktsioon, mis koosneb Eesti, Rootsi ja Soome laevavrakkidest. Vrakid on varustatud ankrupoide ja kohapealsete infotahvlitega ning veebis on üleval vrakkide ajalugu ja 3D-mudelid.