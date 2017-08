Itaalia jahimees hoiatas Eesti loomakaitse seltsi välismaiste küttide eest

Pühapäeval algab Eestis ametlikult pardijahi hooaeg. Sellega seoses palub Eesti loomakaitse selts heade inimeste abi Eestimaa lindude kaitsmisel — nimelt võib meie linde ähvardada sada välismaist kütti, kes kasutavad jahil illegaalseid vahendeid.

Eesti loomakaitse selts sai teate Itaalia jahimehelt, kes hoiatab peatselt Eestisse saabuva saja Itaalia küti eest.

“Olen näinud fotosid tuhandetest surnud partidest ja hanedest, ühel hommikul kõigest kahe jahimehe poolt tapetud 200 linnust. Mitmed neist partidest on Eestis kaitse all ja Itaaliasse viies on nad maksustatud,” alustab Eesti loomakaitse seltsi poole pöördunud Itaalia jahimees õõvastava olukorra kirjeldamist.

Ta lisab, et sellised kütid kasutavad hanede ja partide tabamiseks elektrooniliste seadmetega tehtavaid akustilisi helisid, mis on Eestis jahipidamisel keelatud.

Kirja autor annab teada, et küttide ninamees käis hiljuti Eestis ja otsis jahipidamiseks sellised kohad, kus saab segamatult linde tappa ja kus kontrollid ei käi. “Tean kindlalt, et sel aastal on juba müüdud load küttimiseks Kihnu saarel, sest seal kontrollitakse jahipidamist harva ja kontrollide saabumiseks kulub vähemalt kaks tundi. Teised plaanitavad küttimiskohad on Aseri ja Saaremaa,” kirjutab mees hoiatuses.

Eesti loomakaitse selts võttis pärast kirja saamist kohe ühendust Eesti jahimeeste seltsiga ja tegi pöördumise keskkonnainspektsioonile. “Saime kinnituse, et nii kirja autor kui ka kirjas mainitud küttide juht on tõepoolest Eesti jahimeestele juba teada,” lisas selts.

Eesti jahimeeste seltsi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on teema jahimeestele tuttav. Ka kinnitas ta, et Eesti linnud on tõepoolest lõunapoolsetele küttidele juba ammu atraktiivsed.

Selts kutsub inimesi üles olema tähelepanelikud ja teavitama võimalikust ebaseaduslikust jahipidamisest kohe Eesti loomakaitse seltsi hädajuhtumite numbril 52 67 117 või keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313.