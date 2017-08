JUHTKIRI: Lagunev pompoosne maja

Kunagise Saare KEK-i kontorihoone lammutamise plaan sai muinsuskaitseametilt eitava vastuse. Maja jääb seega kaitse alla. Võib ju mõelda, et kui maja on kehvas seisus ja selle kordategemine maksaks rohkem kui uue ehitamine, oleks mõistlik see lammutada. Paraku tuleb aga nentida, et sellisel puhul poleks muinsuskaitsel suuremat mõtet.

Nimelt võib valdava osa kaitse all olevate kehvas seisus majade kohta sama öelda – parandamine läheb kallimaks kui uue tegemine. Seega ei saa restaureerimise hinda kuidagi võtta aluseks, mille järgi ühe või teise objekti puhul otsustada.

Probleem ei kao sellega muidugi ära. Hoone vajab endiselt funktsiooni, kuid samas on see omanike sõnul sellises seisus, et mingist funktsioonist ei saa juttugi olla.

Teisisõnu on tegemist surnud ringiga, kus mõlemad osapooled näevad teemat oma mätta otsast ja mõlemal on justkui õigus ka. Kindel on aga see, et kui KEK-i hoone kunagi tõesti lammutatakse, siis on ta igaveseks kadunud.