KEK-i kontor jääb kaitse alla

Muinsuskaitseamet vastas OÜ-le Saare Kinnisvara, et Kuressaares Ringtee 15 asuva kunagise Saare KEK-i kontorihoone mälestiseks olemise lõpetamiseks puudub alus.

Nii linnavalitsusele kui ka omanikfirmale saadetud kirjas selgitatakse, et hoone maht, fassaadid ja fuajee ei ole hävinud ning selle mälestisetunnused on säilinud:

“Tegu on endiselt terviklikult säilinud originaalse lahendusega neofunktsionalistlikus stiilis ehitisega, mis on kolhoosiehituse üks silmapaistvamaid näiteid Eestis.”

Kirjas nenditakse, et hoone tehniline seisund on väga halb katuse läbijooksude tõttu ja seisundi parandamiseks on vajalik katusekatte parandamine või vahetamine, mis ei põhjusta autentsuse kadumist.

Veel tuuakse välja, et muinsuskaitseamet on nõus mistahes uue funktsiooniga, kuna kaitse all on ainult hoone maht, fassaadid ja fuajee. “Ülejäänud ruume on võimalik vabalt ümber ehitada.”

Saare Kinnisvara on hoone mälestiseks olemise lõpetamise taotluses märkinud, et hoone tehniline seisund on halb ja hoone muutmine nüüdisaegsetele tingimustele vastavaks põhjustaks ehitise autentsuse kadumise. Firma soovib hoone lammutada.

Ettevõte ostis büroohoone 12 aastat tagasi 1,85 miljoni krooni (praegu u 118 000 eurot) eest sotsiaalministeeriumilt.

Hoone on kinnisvaraportaalides müügil 113 000-eurose hinnaga.