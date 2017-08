Kuningriigi järele on taas vajadus

“18. augustil möödub 25 aastat Torgu kuningriigi väljakuulutamisest. Humoorikast alatoonist hoolimata oli Torgu kuningriigi loomine erakordne pretsedent mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas,” kirjutab Torgu kuningriigi vardja Kaupo Vipp.



Üks kena Sõrve nali on ikka üks tõsine asi. Tänaseks meie hulgast lahkunud Leevi Häng nägi kuningriigi idees vahendit, et võidelda Eesti Vabariigi taastamise järgselt olukorraga, kus Torgu valla taasloomine koos kogu siinse rahvaga seadusandjate poolt lihtsalt ära unustada taheti.

See oli kurioosne juhus 1992. aastal, kui Eesti Vabariik hakkas ennast omaenda territooriumil kehtestama. Toonane Eesti Vabariigi ülemnõukogu pani paika uue haldusjaotuse, milles kirjeldas kogu riigi territooriumi valdade kaupa. Torgut mainiti seadluses aga vaid korra: “Kinnitada erandina Salme valla omavalitsuslik staatus tema praegusel haldusterritooriumil, välja arvatud endise Torgu valla maa-ala.”

Torgu muutus justkui eksterritoriaalseks alaks, kus inimestel polnud kohaliku omavalitsuse õigust. Sõrve taastamise ja arendamise seltsi liikmed, kes olid valla taastamisega hulga aega ja vaeva näinud, polnud olukorraga mõistagi sugugi rahul. Algul taheti Torgu alal välja kuulutada Eesti kuningriik, kuid lõpuks jäi pidama Torgu kuningriik. Kuningaks määrati Kirill Teiter, kes 1992. aastal kandideeris Sõltumatute Kuningriiklaste nimekirjas ja valiti riigikokku isikumandaadiga.

Kuningas sai endale kolm põhilist ülesannet. Neist esimene oli viia Torgu taas Eesti Vabariigi alluvusse. Teine oli saada Saksamaalt reparatsioone. Teise maailmasõja ajal viidi Sõrve inimesed lahingute eest Saksamaale. Peaaegu kogu siia jäänud vara aga hävis. Kolmas ülesanne oli inimestes huvi tekitamine Torgu kui turismipiirkonna vastu. Need ülesanded said kõik täidetud. Saksamaalt saadi isegi reparatsioone, kuigi suur osa sellest rahast läks sotsiaalministeeriumi vahendusel mujale. Mõni kopikas kukkus siiski ka kohalikele. 1995. aastal läks kuningas eksiili ja pärast seda Torgu kuningriigi teema vaibus. Mõned kohalikud, kes võimule said, natuke nagu häbenesid seda asja, kuna see polnud justkui tõsine asi. Siiski on ilmselge, et kuningriigi olemasolu aitas siinset piirkonda kõvasti.

Kuigi juba vähem kui aasta pärast ehk 1993. aasta märtsis oli riik Torgu valla taastanud, oli kuningriigil juba n-ö hoog sees. Tulid lipud ja vapid ja oma raha – münt, mis sai endale nimeks kirill. Kohalikus Laadla poes kehtivad kirillid siiani ja ka kurss on sama. Ühe kirilli väärtuseks on pool liitrit viina ehk täpsemalt Viru Valge hind poes. Kirilli väärtus on muidugi metsiku hooga tõusnud. Esialgu võrdus see 25 krooniga. Esimesi kirille müüvad numismaatikud aga lausa 30–40 euroga.

Kuigi vahepeal oli Torgu kuningriik varjusurmas, on taas saabumas hetk, kui seda on vaja. Saaremaal likvideeritakse aasta lõpuks kohalikud omavalitsused. Suurvalla volikokku tuleb 31 inimest, mis teeb umbes ühe voliniku tuhande elaniku kohta. Torgus on hädavaevu 300 inimest, mistõttu Torgu esindaja sinna saamine on kaheldav. Midagi üle ei jää, kuningriik peab taas aktiviseeruma.

Aastapäeva pidustused



Pidustused leiavad aset 19. ja 20. augustil. Laupäeval kella 14 paiku läbib kuningas Kirill I eskort Kuressaare linna ja külastab seejärel Salme Viikingiturgu, kus annab muu hulgas üle mõned aumärgid Sõrve asja ajajaile. Kell 16 avab kuningas 11. Laadla leivapäeva, mis ongi seekord pühendatud Torgu kuningriigi 25. sünnipäevale. Tavapäraselt toimub kohapeal ühisloitsuga leivategu ja koduste leibade võistumekkimine. Lisaks on seekord välja kuulutatud ka parima koduõlle, koduveini ja kalapala konkurss, et toetada meie traditsiooniliste oskuste au sisse tõstmist. Konkursile saab registreeruda telefonil 51 57 825.

Pühapäeval kell 14 algab aastapäevapidu, mida Kirill I on käskinud peenutseva kuningliku vastuvõtu asemel nimetada kohtumiseks vanade sõpradega ja kuhu on kõik oodatud. Ka riietus on täiesti vaba, aga mõlemal päeval oleks väga meeldiv, kui kantaks rahvariiet.

Mõlemal päeval on ka saadaval piiratud koguses kuningriigi maja- ja mastilippe, vimpleid, sümboolikaga särke, kleebiseid jms. Müüki tulevad uued Torgu rahad ja postmargid. Ostuhuvilised peaksid varuma sularaha.

Pidukõnede ja aurahade üleandmise järel pakub kuningas külalistele pruukosti ühiseks söömaajaks. Lisaks toimub kuningriigi vapilooma sugulaste viinamäetigude suur võiduajamine panuste peale. Muusikat teevad Ees-Sõrve KÜI ja mandrilt Matvere VLÜ.

Kuningriik oma rahvast ei maksusta ja pidulistelt piletit ei küsi. Seepärast on ülimalt oodatud iga inimese jõukohane toetusannetus, mille saab üle kanda Diskreetse Suverääni Varade Halduse kontole (DS Varahaldus OÜ, konto nr EE101010220051369010).

Lisainfo: 50 37 830.

Kaupo Vipp