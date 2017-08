Läätsa kalatööstus vastab rahvusvahelisele standardile

Läinud kuul omistati AS-ile Läätsa Kalatööstus Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) standardile vastav toiduohutuse sertifikaat.

“On hea meel teatada, et meie Läätsa kalatööstuses jälgime ja arendame toiduohutust ISO 22 000 standardi kohaselt,” rõõmustas tööstuse juht Toomas Aul. Nimelt anti kalatööstusele 25. juulil ISO 22000:2005 standardile vastav toiduohutuse juhtimissüsteemi sertifikaat.

Aul selgitas, et kõnealuse standardi, mis puudutab toiduohutuse juhtimissüsteeme, andis ISO välja juba 2005. aasta septembris. Selle kohaselt on sätestatud nõuded igale organisatsioonile toiduahelas ning see koondab kokku rahvusvaheliselt harmoniseeritud nõuete võrgustiku toiduohutuse käsitlemisele.

Standard töötati välja ISO eestvedamisel, kaasates toiduainetööstuste eksperte, sh spetsialiseeritud rahvusvaheliste organisatsioonide esindajaid, ning tehes tihedat koostööd Codex Alimentariuse komiteega, organisatsiooniga, mille on loonud ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon ning Maailma Tervishoiuorganisatsioon.

Sertifikaadi väljastas juhtimissüsteemide sertifitseerija Bureau Veritas Eesti OÜ.