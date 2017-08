Vapilaeva võistkond kingib auhinna Perekodule

Kuressaare merepäevade mälumängu “Meremälu” võitnud Admiral Cowani võistkond otsustas auhinnaks saadud Stockholmi kruiisi (Tallinn–Stockholm–Tallinn) kinkida Kuressaare Perekodule.

Linna vapilaeva meeskond on ka varem Perekodu abistanud, näiteks korraldati lastele ühel aastal väljasõit Karujärve äärde ja alati on Perekodu kasvandikud olnud oodatud külalised Admiral Cowani pardal.

Mälumängu võistkonda Conan kuulusid Mikk Mereküla, Joonas Kallus, Jaanus Vesper ja Märt Uuemaa ning nende endi sõnul on andmine neile saamisest tähtsam. “Tahtsime ka teistele rõõmu teha,” ütles Mikk Mereküla, lisades: “Ehk saab see reis algeks ka mõnele tuleviku merekarule.”

Kuressaare Perekodu juhataja Janne Tamm tundis kingitusest suurt heameelt. “Nad on meie sõbrad juba palju aastaid ja on meid mitmel moel aidanud. Nüüd peame natuke nuputama, kes lastest reisist osa saavad. Näiteks võiksid need olla meie teismelised noormehed koos kasvatajaga.”

Tallinki väljapandud merereis on mõeldud kuni neljale inimesele ja selle sooritamiseks on aega novembri lõpuni.