Ametikool võtab veel õpilasi vastu

Kuressaare ametikoolis sel nädalal toimunud sisseastumisvestluste ja -katsete järel on vabu õppekohti veel kaheksal erialal, kohad täidetakse sisseastumisavalduste esitamise järjekorras.



“Praeguse seisuga võib öelda, et uute õppijate vastuvõtt on läinud hästi, ametikooli tahetakse õppima tulla ja enamik erialasid on meil õppijatega täidetud,” rääkis ametikooli direktor Neeme Rand. “Eriti palju oli taas täiskasvanuid, kes soovivad tsükli- või õhtuõppes uusi oskusi omandada. Kõik soovijad paraku kooli ei mahtunud, aga juba jaanuaris tuleb meil uus vastuvõtt.”

Kutsekeskhariduse erialadest mahub veel õppima koka, kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse, majutusteeninduse ning väikelaevaehitaja eriala. Lihtsustatud õppes on veel vabu kohti abikoka erialal.

Tsükliõppes saab veel õppima tulla väikelaevaehitajaks, tegevusjuhendajaks ja giidiks.

Õppekohad täidetakse sisseastumisavalduste laekumise järjekorras. Avaldusi võetakse vastu kuni 4. septembrini tööpäeviti kell 8–17 ametikooli linna õppehoones Kohtu 22 / Vallimaa 5a.