Hävitaja tervitas Kuressaare reisilennukit

Transaviabaltika reedese lennuga Kuressaarest Tallinna suundunud reisijatele osutus lennureis tavapärasest mõnevõrra erilisemaks — nimelt õnnestus neil üsna lähedalt heita pilk praegu Eesti õhuruumi valvavatele Hispaania õhuvägede hävitajatele F-18 Hornet.

Transaviabaltika esindaja Rene Musta sõnul võeti nende lennuki piloodiga hommikul ühendust ja teavitati õppeharjutusest.

“Enne väljumist võeti lennuki kapteniga ühendust ja öeldi, et F-18 hävituslennuk tuleb meie lennukit tuvastama, ja sinna ta siis saabuski. Toimus visuaalkontakt, mida mõlemad piloodid kinnitasid, ja mõlemad jätkasid oma teed,” rääkis Must ja lisas, et lennuk oli reisijaid täis ja põnevast kohtumisest tehti hulk pilte. Reisi tavapärast kulgu kohtumine hävitajaga ei häirinud.

Must märkis veel, et sõjavägi peab teinekord tuvastama reisilennukeid, mis mingil põhjusel ei vasta kutsungitele. Nende ettevõttele oli selline harjutus esmakordne kogemus ja neile teadaolevalt ei ole Eesti õhuruumis selliseid visuaalseid harjutusi reisilennukitega varem tehtud.

Ämari lennubaasis baseeruv Hispaania õhuväe lennusalk, kes kasutab hävitajaid F-18 Hornet, võttis Eesti õhuruumi valvamise üle mai alguses. F-18 tüüpi hävituslennukid pole Balti õhuturbemissiooni raames varem Ämaris viibinud — seni on Eestis paiknenud õhuturberotatsioonid kasutanud hävituslennukeid F-16 ja Eurofighter.