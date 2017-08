Eesti taasiseseisvumispäevale pühendatud presidendi homsele pidulikule vastuvõtule Kadrioru roosiaias on saarlastest kutsutud Heidi Hanso. Kes veel Saare maakonnast on vastuvõtule kutsutud, presidendi kantselei ei avalikusta.



“Jah, võin kinnitada, et Heidi Hanso on saanud presidendilt kutse 20. augusti vastuvõtule ja tema on Saare maakonnast kutsututest ka ainuke, kes on oma tulekut kinnitanud,” sõnas presidendi kantselei kommunikatsiooninõunik Kaidi Aher.