Heiki Hanso veeõnnetusest: olin süüdi ja sain õppetunni

Orissaares Illiku laiu läheduses neljapäeval paadi ja inimestega juhtunud veeõnnetusse sattunud Heiki Hanso ütles, et kõik oli kontrolli all. Päästjad ei saanud seevastu operatiivselt tegutseda, kuna Hanso auto oli slipil ees.

Järelveetavalt veetuubilt vette kukkunud lapsi päästma läinud kaatrijuht Heiki Hanso kukkus vette. Kuna ta ei olnud enda külge kinnitanud ohutussüsteemina kasutusel olevat aluse seiskamissüsteemi, hakkas kaater ilma juhita vees tiirutama. Õnnetusse sattunutest osa ujus ise kaldale ja kutsus abi, Hanso koos kaaslasega ootas päästjate saabumist.

Hanso rääkis Saarte Häälele, et läks lastega lõbusõidule. Ilm oli ilus, meri vaikne. “Ideaalne ilm,” kinnitas Heiki Hanso. Katsetada sooviti ka paadi järel köiega veetavat veetuubi, millel lapsed paadi järel lohisevad ja aeg-ajalt ka vette sulpsatavad. Päästevestid olid kõigil seljas.

Kümmekond minutit pärast sõidu alustamist kukkuski üks tüdruk tuubilt maha. Hanso korjas tütarlapse peale. “Jätkasime lõbusasti sõitu, tüdrukutele see väga meeldis, ka poistele, kõik olid väga õnnelikud,” kirjeldas Hanso. Järgmisena pudenes vette veel üks tüdruk ja kaks noort lasid ise tuubist lahti. Tuubi peale jäi üks noormees.

Hanso läks lapsi üles korjama, kuid ei osanud esmakordselt kasutusel olnud tuubi käitumisega arvestada. Sinna peale jäänud noormees istus tuubi serval ja vajutas selle vee alla. See omakorda tõmbas Hanso kaatri kreeni. “Tulemus oli, et kukkusin üle ääre, ma ei jõudnud võtit välja võtta ja mul ei olnud kaatri seiskamissüsteemi kinnitatud,” selgitas Hanso. Ta tunnistas, et sõidu alustamise ja asjatoimetuste tuhinas oli ta lihtsalt unustanud ohutusseadme kinnitamata.

Karistus hooletuse eest



“See oli paljuski erinevate asjade kokkulangemine, et selline olukord tekkis,” tõdes Heiki Hanso, kes oma sõnul läheb ise alati märkust tegema, kui näeb ohutusnõuete rikkumist. Nüüd sai ta oma hooletuse eest ise karistada.

“Selles mõttes oli kõva õppetund, et see seiskamissüsteem peab ikka igal hetkel peal olema, nii nagu turvavöö autosõidu ajal. Õnnetusjuhtumitele ei tohi võimalust anda,” kinnitas ta.

Paat oli vaikse käigu peal ja rool keeratud alla vasakule. Seega hakkas tuubi külge kinnitatud paat ümber selle ringe tegema. Hanso proovis oma sõnul ka paadile ronida, kuid köis oli libe ja peenike. Seega otsustas ta, et parem fikseerib olukorra, ja jäi koos ühe poisiga tuubi peale istuma. Tüdrukud ujusid kaldale ja kutsusid abi. “Midagi ohtlikku polnud, kõigil oli päästevest seljas, ei mingit uppumisohtu, nagu kuskil juba kirjutati,” ütles Hanso, lisades, et pole mõtet fantaseerida, mis kõik oleks võinud juhtuda. Konkreetne olukord oli selline, nagu ta oli.

Heiki Hanso rääkis, et nad kaalusid ka poisiga kaldale ujumist, kuid nende hinnangul tiirutas paat selleks liiga kiiresti, et nad oleksid saanud selle nina eest läbi ujuda.

Päästjad saabusid, kaater seisati ja olukord lahenes. Hanso märkis, et päästjaid tuli oodata ilmatuma aeg. Tema hinnangul suisa paar tundi. Sellel oli väga veider põhjus. Nimelt põles Orissaare kandis sel ajal alajaam ja alevik oli elektrita. Päästekaater oli päästjate garaažis, mille uksed käivad elektriga, ning päästjad ei saanud kaatrit kätte.

Auto jäi ette



Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe ütles, et aega tõepoolest läks. Samas keegi ei venitanud ning tegu oli mitme asja kokkulangemisega. Nimelt pole Orissaare komandol paikset elektrigeneraatorit. Juhul kui voolukatkestus on teada, tõstetakse autol olev generaator Lindmäe sõnul maha ja kasutatakse seda. Neljapäeval juhtus nii, et elekter kadus äkki ja samal ajal tuli kutse Illikule. “Mehed valisid kiirema võimaluse,” sõnas Lindmäe, viiadates, et garaaži ust hakati avama käsitsi. See võttis omakorda aega. Kokku kulus 3 minutit.

Päästmine viibis ka selle tõttu, et Illikul ei saanud päästjad paati normaalselt vette lasta. Nimelt oli slipi peal ees üks auto ja päästjad olid sunnitud paadi käsitsi vette lükkama. Selgus, et tegu oli merel päästmist oodanud Heiki Hanso autoga.

“Kui sa tahad, et sind päästma tullakse, siis ära jäta autot slipi peale ette,” toonitas Lindmäe sadamas kehtivaid reegleid. Lisaks päästjate kiirele tegutsemisele on päästmise juures oluline seegi, millal hädaabikutse tehakse.

Urmas Kiil, Raul Vinni