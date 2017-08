JUHTKIRI: Unistuste päev

Eestis on kõiksugu kodaniku- ja heategevusorganisatsioone, mis aitavad leevendada ühiskondlikke ja sotsiaalseid valupunkte. Üks neist on heategevusfond Minu Unistuste Päev, kes viib ellu raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi. Nii sattus paariks päevaks Saaremaale Tallinna lähedalt pärit Roosi Marie.

Niisuguse päeva väärtust mõistavad täielikult ilmselt vaid lapsed, kellele see päev osaks on saanud, ja nende lähedased. Üks või kaks päeva mööduvad muidugi ruttu, aga emotsioonid ja mälestused jäävad. Niimoodi kasvatatakse häid inimesi, kellel on tulevikus kindlasti endalgi seda suurem soov teistele head teha.

Samuti on suureks toeks perele, kui nende ellu tulevad inimesed, keda nad tegelikult ei tunne, aga kes tunnevad nende muret ja teavad, kuidas sellistel aegadel pidepunkti pakkuda.