Jurna talu viljapõllule ilmus tuliuus John Deer

Väike-Pahilas tegutsev Jurna talu hakkas sellest nädalast vilja koristama tuliuue kombainiga John Deer, mis on maakonnas juba neljas sel suvel ostetud uus kombain.

“Ma poleks kunagi uskunud, et meie põllud sellist kombaini näevad,” ütles piimatootmise ja viljakasvatusega tegeleva Jurna talu peremees Toomas Haamer. “Minule, vanamehele, on see ikka väga suur asi,” lisas ta.

Toomas Haamer märkis, et seni kasutusel olnud New Hollandi kombain oli toodetud 30 aastat tagasi ja ostetud kasutatud peast. Vana riistapuu töökindlus oli iga hetk ajale alla vandumas, pealegi jättis see osa saagist põllule ja saagikaod olid päris suured.

Jurna talu noorperemees Jürgen Haamer ütles, et uus kombain võimaldab teravilja kiiremini ära koristada. Kui vanal kombainil oli 5,1 meetri laiune heeder, siis uuel on pikkust täpselt meetrijagu rohkem. Uue kombaini mootoril on aga varuks 100 hobujõudu eelkäijast rohkem. Tehnika suurem jõudlus loob võimaluse vili kiiremini põllult kätte saada, kuid kõigepealt tuleb uut tehnikat tundma õppida. “Kuna masinavahetus tuli täpselt hooaja keskel, siis õppimine võtab aega ja selle aasta viljakoristus läheb ajaliselt eelmisega võib-olla samasse auku,” rääkis Jürgen Haamer. “Järgmisel aastal, kui asi käpas, läheb kindlasti kiiremini.”

140-pealise lüpsikarja kõrval on Jurna talul koos “kälimees” Raigo Kundikovi valdustega kokku 150 ha haritavat pinda. Osa saagist läheb loomasöödaks, osa müüakse kokkuostjatele (nisu, oder, tritik).

Jurna talu on ilmekas näide sellest, millistel Ameerika mägedel käib Saaremaal, aga ka ülejäänud Eestis, põllumajandustootmine. Mõni aasta tagasi, piimanduskriisi ajal, tuli Toomas Haameril talu pankrotist päästmiseks ja kodu säilitamiseks müüa metsa. Veel enne seda oli pank andnud talule maksepuhkust 2011. aastal valminud robotlauda ehitamiseks võetud laenule. Pole õieti aastatki möödas sellest, kui piima kokkuostuhind muutus tootjale taas kasumlikuks, ent juba teevad põllumehed uusi mahukaid investeeringuid. “See paigalseis on siin juba kestnud küll, igasugune paigalseis on aga tagasiminek ja enam ei kannata oodata,” põhjendas Jürgen Haamer kombaini ostuga kaasas käivate uute kohustuste möödapääsmatust.